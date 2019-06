/ON-LINE VIDEO/ Na Letenskou pláň v Praze se podobně jako během listopadové revoluce před třiceti lety sjíždějí občané z celé republiky. Podle organizátorů protestu ze spolku Milion chvilek pro demokracii má jít o největší demonstraci od roku 1989. Premiér Andrej Babiš (ANO), proti němuž je hněv davu namířen, stále nechápe, proč lidé vyšli do ulic. Babiš hájil také svou ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Video z Letné vysíláme živě od 16:30.

Letná už se pomalu plní. Akce s názvem Je to na nás! má odstartovat v 16:30. Do hlavního města cestují lidé ze všech koutů Česka, dopravci posilují spoje. Pořadatelé odhadují, že by mohlo dorazit až 350 tisíc lidí. Na pódiu se vystřídají desítky řečníků, ale tentokrát nevystoupí žádní politici.