Brno, Jižní Morava – Dva roky už je Bohumil Šimek hejtmanem Jihomoravského kraje. Od roku 2019 si slibuje, že už nebudou takové problémy s financováním motocyklové Velké ceny České republiky. Věří i projektu nových lázní v Pasohlávkách na Brněnsku. „Ve smlouvě je klauzule, že do sedmi let tam musí lázně stát,“ říká.

Jak byste zhodnotil končící rok 2018?

Byl rychlý a úžasný. Nejvíce se mi líbila spousta oslav ve městech i menších obcích k osmičkovým výročím. Lidé je většinou prožívali společně, zvláště na vesnicích. V tom je kouzlo jižní Moravy.

Co se podle vás v letošním roce nepovedlo?

Rezervy jsou vždycky, ale neřekl bych, že by se něco výrazně nepovedlo.

Jaké si dáváte předsevzetí do nového roku?

Zhubnout. Každé kilo dolů bude dobré, i když vím, že je to velmi těžko splnitelné. Ale paradoxně chci být víc vidět.

I kvůli tomu, že vás řada lidí srovnává s předešlým hejtmanem Michalem Haškem, který byl hodně vidět v médiích?

Pořídil jsem si papírového parťáka v životní velikosti. Dostal jsem ho darem od svých podřízených, za což jim patří dík. Na některé akce půjdu já, na jiné on a budeme to prezentovat jako dvojnásobek. Ale každý jsme jiný. Máme jiný styl práce.

Jaký si dáváte do příštího roku hlavní úkol, který chcete splnit?

Pro mě jsou stále tři priority, a to létání, dálnice D52 a multifunkční hala v Brně. To jsou tři věci, které bych rád do konce volebního období posunul kupředu. Věřím, že u létání se to podaří, u D52 je to tak napůl a uvidíme, jak se nové vedení Brna postaví ke stavbě nové multifunkční haly.

Jak to vypadá v současné době s výstavbou D52?

Na rakouské straně to vypadá velmi dobře. Rakušané už jsou v Drasenhofenu, tam problémy nebudou. Na české straně je to složitější. Jsou různé skupiny lidí, kteří výstavbě dálnice nepřejí, bohužel Jihomoravský kraj tahá za kratší konec, protože není schopný cokoliv ovlivnit. Jediné, co nám zbývá, je apelovat na ministerstvo dopravy, případně jednotlivé úřady, aby věci řešili co nejrychleji, abychom se co nejrychleji posunuli dopředu.

Příští rok v dubnu má začít fungovat pravidelná linka z Brna do Berlína. Chystáte i další?

Chystáme. Ale v tuto chvíli nechci říci, které. Když to není podepsané, tak to není dohodnuté. Ale jsem optimista, jednání postupují. Teď jednáme o podzimu 2019.

Věříte, že by v roce 2019 už nemusely být takové problémy s dofinancováním motocyklové Velké ceny České republiky jako letos?

Kdybych o tom nebyl přesvědčený, nespouštěli bychom předprodej lístků. Ne všichni jsou jako ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ne všichni jsou jako ministr Plaga. Máme příslib od vlády, že financování nějakým způsobem zajistí. Spolupracujeme s více členy vlády.

Jak vidíte do budoucna spolupráci s novou brněnskou koalicí?

Měli jsme několik jednání s paní primátorkou, většinou k Moto GP. Spolupráce s minulým vedením Brna byla nadstandardní a některé věci jsme dělali souběžně. Budeme se muset sejít a zeptat se nového vedení, jak si věci představuje.

Nedávno jste schválili prodej pozemků pro výstavbu lázní v Pasohlávkách soukromému investorovi. Byl to ten hlavní krok?

Z naší strany jsme udělali maximum pro to, abychom pozemky prodali. Když jsme přišli na krajský úřad, nebyla zpracovaná žádná ekonomická studie, kam projekt směřovat. Tím, že oba dva akcionáři, Jihomoravský kraj i obec Pasohlávky, deklarovali, že pozemky chtějí prodat konkrétnímu investorovi, nastartovali jsme novou etapu a věřím, že po podpisu smlouvy brzy začnou práce. Ve smlouvě je klauzule, že do sedmi let tam musí lázně stát. Pro nás to znamená, že oddlužíme naši firmu a ještě nám zbudou peníze, abychom tam mohli postavit lázeňský rehabilitační ústav, jak jsme si předsevzali.

Jak to aktuálně vypadá s opravou silnice mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem na Břeclavsku, která byla dlouhou dobu uzavřená po přívalových deštích?

Vypsali jsme veřejnou zakázku na opravu této silnice, ale nabídka byla výrazně nadhodnocená. Proto jsme zakázku zrušili a někdy na začátku příštího roku ji budeme vypisovat znovu. Věřím, že do zahájení letní sezony by mohla být silnice plně průjezdná.

Jaké plánujete pro příští rok velké opravy silnic?

Silnic a mostů je hodně, asi se nedá vypíchnout největší akce. Na začátku volebního období bylo v kraji asi padesát mostů v havarijním stavu, teď jich zůstalo sedm nebo devět. Naší snahou je, aby havarijní nebyl žádný. Jsem rád, že se nám daří uplatnit projekty na opravy silnic rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V příštím roce budeme mít vyčerpáno 2,5 miliardy korun, což je maximum.

Před Vánocemi jste představili nové logo Jihomoravského kraje, na sociálních sítích však vzbudilo hodně negativních reakcí. Jak se vám líbí?

S logem jsme pracovali dlouho, připravovali jsme ho skoro dva roky. Seznámili se s ním koaliční i opoziční partneři a neslyšel jsem z jejich strany negativní názor. To, že logo vyvolává emoce je asi dobře, kdyby ne, bylo by to špatné. Za mě je logo povedené i v kontextu všech krajů. Nikdy se člověk nezavděčí všem, stejné je to i s tím logem.

Plánujete na rok 2019 nějaká konkrétní opatření související se suchem?

Zahájili přípravu na zvednutí hladiny novomlýnských nádrží o pětatřicet centimetrů, abychom se dostali na stav, na který se stavěly. Chceme také pro starosty udělat seminář, kde by představitelé ministerstva zemědělství a životního prostředí představili, jaké existují dotační programy, aby si to noví starostové měli možnost srovnat. Mělo by to být v lednu nebo v únoru.

Kdo je Bohumil Šimek

Narodil se 2. března 1959 v Brně, má jednu dceru.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnešní Masarykovu univerzitu.

Dříve pracoval jako policejní vyšetřovatel nebo ředitel brněnských strážníků. Mezi jeho koníčky patří například sbírání modelů aut.

Od listopadu 2016 je hejtmanem Jihomoravského kraje, ve volbách kandidoval jako nestraník za hnutí ANO.