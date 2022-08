Smůlu měla například paní Vanda z Mělníka. Přihlásit se do systému přitom pokoušela dlouhé minuty. „Nejprve se objevila jenom bílá obrazovka a poté informace, že se přihlásit nelze,“ uvedla neúspěšná žadatelka. Na rozdíl od řady dalších lidí přesto její příběh pokračoval dobře. „O příspěvek pro syna nakonec zažádal manžel. Sice to trvalo asi 20 minut, ale podařilo se mu to přes bankovní identitu,“ konstatovala s tím, že přihlášení bylo tak jednoduché, že na něm opravdu nebylo co zkazit, ani když se člověk v práci s počítačem příliš nevyzná.

Bankovní identita funguje bez potíží, potvrdil předseda představenstva společnosti Bankovní identita Jan Blažek. Připomněl, že tuto digitální metodu prokázání totožnosti nabízejí banky, tedy soukromoprávní subjekty. „Výpadky se zřejmě týkají systému ověřování identity občana, který služby prokázání totožnosti zprostředkovává pro ministerstvo práce,“ uvedl v pondělí.

PŘEHLEDNĚ: Jak si požádat o jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě

Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová uvedla, že úřad potíže intenzivně řeší. „Náš systém je připraven, ale bohužel při přihlašování zlobí, víme o tom,“ řekla Davidová. „Důkazem toho, že systém funguje, je to, že již máme desítky tisíc přijatých žádostí,“ sdělila. Odpoledne ministerstvo práce na svém Facebooku upřesnilo, že již přijalo 45 tisíc žádostí na 75 tisíc dětí. Úředníci odhadují, že by nárok na dávku mohlo celkem mít asi 1,1 milionu domácností s 1,6 milionu dětmi.

Podle mluvčího ministerstva vnitra Ondřeje Krátošky do pondělních 14 hodin zaznamenal systém Identity občana přes 70 tisíc přihlášení. „Systém bude v nejbližší době opět funkční,“ slíbil Krátoška s tím, že systém základních registrů je koncipován na stokrát menší provoz. „Ten samý problém řeší i soukromoprávní subjekty, pokud se v jeden okamžik přihlásí do systému velké množství klientů,“ podotkl.

Ministerstvo chybu neudělalo

Ani podle odborníka na informační technologie Vladimíra Smejkala ale není třeba ministerstvu nic vyčítat. „Když lidi přijdou do práce a napadne je žádat o pět tisíc, tak to logicky musí zkolabovat. Toto je normální způsob, jakým se uvádí do provozu informační systém, na který se může připojit hodně lidí,“ uvedl Smejkal.

Případné posílení systému kvůli očekávanému náporu třeba jen na první den by se totiž podle něj neúměrně prodražilo. „Stavět ho tak, aby obsloužil milion lidí, když víte, že za měsíc jich bude jen sto tisíc, je vyhazování peněz,“ konstatoval Smejkal. „Je to normální věc, podobně jako když si chcete rezervovat lístky na nějaký úžasný koncert. Takhle to dopadne z podstaty věci,“ řekl.

Hodiny nehrají roli

Podle Davidové by proto lidé se svými žádostmi měli počkat alespoň několik hodin, svou žádost mohou poslat také až za několik dní. „Tomu, kdo by zažádal už o půlnoci na dnešek, nepřijdou peníze o 12 hodin dříve než tomu, kdo si zažádá v poledne. Žádosti se budou vyhodnocovat v balíku, a první bude za pár dní. Hodiny nebo minuty rozhodně nehrají roli,“ vysvětlila Davidová.

Kdo nemá elektronickou identitu, může také využít některé přepážky Czech POINT. Na vyplacení peněz má úřad 30 dní. „Naší ambicí je vyplácet už na přelomu srpna a září,“ slíbila Davidová.

Pětitisícový příspěvek na děti ale podle některých expertů na sociální oblast není příliš vhodný, je totiž příliš plošný. Přednost by dali přesněji zacílené podpoře. Odborník na dluhové poradenství společnosti Člověk v tísni Daniel Hůle navíc zmiňuje nezvládnutou komunikaci úředníků ohledně této dávky. „Myslím si, že se to odvíjí od bezradnosti. U pětitisícového přídavku prostě něco zkusili, uniklo jim to, řekli to moc brzo. Potom měnili pravidla, jestli to bude z hrubé nebo čisté mzdy, ale už nic nezachránili,“ podotkl Hůle.