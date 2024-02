Při vyšetření, zákroku i pobytu v nemocnici má dítě na základě platného zákona o zdravotních službách právo na nepřetržitou přítomnost rodiče či třeba pěstouna. Mezní situace pak zpřesňuje metodika.

Být v nemocnici však mohou být i ti rodiče, jejichž ratolest je už trochu odrostlejší | Foto: Shutterstock

U dětí do šesti let věku je pobyt rodiče v nemocnici kompletně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. U starších dětí, které na něj mají též právo, to ale zákon tak jednoznačně nedefinuje. „Vždy by měla existovat minimální bezplatná varianta,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

To znamená, že rodiče staršího dítěte nedostanou stravu a jiný servis, u lůžka dítěte jim ale nemocnice musí umožnit být. Návrh novely zákona o zdravotních službách, který to zpřesňuje, je nyní v připomínkovém řízení. Poslanci by o něm měli jednat letos.

Osvětová kampaň informuje laiky i zdravotníky, jak dětem pomáhá přítomnost rodičů v nemocnicích a při zdravotnických zákrocích:

Pobyt rodičů s dětmi v nemocnicích předchází traumatům, upozorňuje kampaň

Kvůli případným nedorozuměním mezi rodiči (či třeba i pěstouny nebo jinými zákonnými zástupci, respektive lidmi jimi určenými) a nemocnicemi loni ministerští úředníci vydali metodiku. „Aby bylo každému zdravotníkovi jasné, jak má postupovat, když nastane hraniční situace,“ zdůraznila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Richterová.

Metodika pokrývá celou škálu situací. „Třeba přítomnost u anestezie a další hraniční momenty. Ne vždy totiž bohužel může být rodič u dítěte ze zdravotních či prostorových důvodů,“ nastínil Pavlovic.

Podle Bučinské Němečkové vznikají největší problémy u nočních pobytů na jednotkách intenzivní péče či právě u anestezie. „Rodiče přitom s dítětem chtějí být než usne a pak hned odejít ze sálu. Nechtějí překážet a dívat se na operaci. A pak zase chtějí být u toho, když se probouzí na dospávacím pokoji,“ řekla Deníku.

Rodiče nejsou návštěva

S náměstkem se shoduje, že rodiče nejsou návštěva. „Tudíž jim nelze omezit přístup třeba v době chřipkových epidemií nebo dalších respiračních onemocnění,“ upřesnila. Nemocnice ale může podle metodiky právo na přítomnost u dítěte omezit například tehdy, kdy rodič projevuje známky infekce, je pod vlivem alkoholu či drog nebo je agresivní.

Zdravotnická zařízení zároveň mají být na přítomnost rodičů vybavena. „Měli by tam mít třeba dostatek paravánů či lehkých skládacích židlí. Nemusí to být gauč, který může představovat bariéru,“ poznamenal náměstek.

S přístupem nemocnic nejsou někteří rodiče hospitalizovaných dětí spokojení:

Zbytečné hádky. České nemocnice bojují s rodiči malých marodů

Striktní to je i s platbami, které mohou nemocnice vybírat jen za prokázané náklady spojené s pobytem rodiče, třeba za ochranný plášť. Nikoli ale za samotnou možnost sedět u dítěte na židli. Bučinská Němečková je ráda, že se helsinskému výboru podařilo domluvou docílit toho, že třeba v pražské Thomayerově nemocnici již takový poplatek nevybírají.

Pomohla v tom i expertka na zdravotní právo Barbora Steinlauf, prvotně na to ale upozornili rodiče. „Advokátní role je významná, nutná je ale iniciativa přišla od rodičů,“ řekla právnička.

Mnozí rodiče se však omezování ze strany nemocnic nebrání, nechtějí si její personál rozhněvat. „Obávají se, že ji budou znovu potřebovat,“ vysvětlila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.