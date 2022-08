Tam příval vody a bahna znečistil hlavní silnici a centrum obce Žarošice. Na místě zasahovalo osm hasičských jednotek. „Z pole spláchla voda bahno na hlavní silnici, která vede celou obcí. Od kapličky až do středu obce. V noci pršelo několik hodin. Silnice a okolní příkopy jsou zanesené blátem. Počítám, že ho budeme odklízet do úterý,“ řekl v neděli dopoledne Deníku Rovnost žarošický starosta Jiří Kacer.

Příval vody a bahna řešili také v Kloboukách u Brna. „V Úsobrně na Blanensku hasiči čistili ucpaný propustek,“ doplnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Vydatný déšť zasáhl v sobotu odpoledne a v noci na neděli 21. srpna také Olomoucký kraj. Vodní toky na několika místech přesáhly první stupně povodňové aktivity, na několika místech zasahovali hasiči. Nejvýše vystoupala hladina Černého potoka na Jesenicku, který v neděli mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní přesáhl druhý stupeň povodňové aktivity. První přesáhla Vidnávka ve Vidnavě a Romže ve Stražisku. V Nových Vilémovicích v Rychlebských horách napršelo za 24 hodin do nedělního rána 72 litrů vody na metr čtverečný, ve Vidnavě 82.

Záplavy v Praze i na Rokycansku

Už v sobotu se části Česka potýkaly se záplavami. V Praze hasiči kvůli vytrvalému dešti zasahovali hned na několika místech. Odčerpávali vodu z vytvořených lagun či ze zatopených sklepů a garáží i dalších prostor. Došlo ale i na odklízení několika stromů nebo polámaných větví spadlých na komunikace. Zvedla se hladina některých toků, jak v hlavním městě, tak i v jeho okolí. Na Botiči byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity.

V Praze a na Rokycansku se rozvodnily toky. Východ Česka zasáhnou další bouře

V metropoli se k nejzasaženějším oblastem zařadily Nusle a Vršovice. Vršovickým nádražím kvůli zaplavenému podchodu dokonce některé vlaky projížděly bez zastavení: vlaková stanice omezila provoz s tím, že není možné zajistit bezpečný výstup a nástup cestujících. Rovněž ve Vršovicích se kvůli počasí v sobotu nehrál ani prvoligový fotbal: tým Bohemians 1905 měl hostit Hradec Králové.

Problémy byly také na hlavní železniční trati z Prahy do Ústí nad Labem. U Nelahozevsi spadl do kolejí strom, provoz byl proto veden pouze po jedné koleji. Vlaky tak mohly nabírat až 15 minut zpoždění.

Dokonce dvakrát na stejné místo se během dne hasiči vraceli u Rudné na Praze-západ, kde opakovaně uvízlo osobní auto ve vodě nahromaděné v podjezdu pod dálnicí D5. Toto místo se v podobných situacích stává pastí častěji. Voda, naplavené bláto či kamení nebo pády podmáčených stromů komplikovaly provoz na silnicích i na dalších místech středních Čech. Spadlý strom přibrzdil i vlaky, když u Nelahozevsi bylo odpoledne nutné dočasně přesměrovat železniční provoz pouze na jednu kolej.

Zdroj: Deník/Lenka Prokšová

V Plzeňském kraji hasiči kvůli záplavám vyjížděli k desítkám případů. Nejhorší byla situace na Plzeňsku a Rokycansku. Na Klabavě byl vyhlášen třetí povodňový stupeň. Dobrovolní hasiči se v Mirošově na Rokycansku potýkali s vodou, která se valila do obce po vydatných deštích. Jednu z křižovatek v obci voda zaplavila, hasiči ji odčerpávali do koryta Příkosického potoka.

Dobrovolní hasiči v Mirošově likvidují následky vydatných dešťůZdroj: SDH Mirošov

„Zemina z polí nad Mirošovem nám ucpala kanalizaci. Voda zaplavila frekventovanou křižovatku v centru, dostala se na pozemky tří domů. Spadlo opravdu extrémní množství dešťové vody za velmi krátkou dobu,“ řekl starosta Mirošova Vlastimil Sýkora. V sobotu v podvečer se situace začala zklidňovat. „Kanalizační četa začne hned v pondělí zjišťovat škody,“ dodal Sýkora.

Výstraha meteorologů

V několika regionech na východě Česka hrozí extrémní srážky i dnes odpoledne. Výstraha se týká části Moravskoslezského kraje, Prostějova a Konice v Olomouckém kraji a také Moravské Třebové v Pardubickém kraji. V posledních hodinách tam spadly desítky milimetrů vody. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Prší i v dalších částech země, hladiny některých menších toků jsou ráno zvýšené a dosáhly povodňových stupňů.

Srážky postupují k severozápadu. Na stanici Třebařov a Jevíčko na Svitavsku spadlo za poslední tři hodiny přes 50 milimetrů vody. Na stanici Hostašovice na Novojičínsku to bylo 50 milimetrů za šest hodin. Podle meteorologů hrozí podmáčení půdy a následné sesuvy. Lidé by v takových oblastech měli omezit pohyb, protože hrozí i pády stromů.

Na jihu Moravy padaly teplotní rekordy i stromy. Na Vranovské pláži škodil vítr

Ačkoliv výstraha před extrémními srážkami platí v Moravskoslezském kraji jen do 08:00 a v Prostějově, Konicích a Moravské Třebové do 09:00, pršet by tam mělo i poté. Vydatný déšť čekají meteorologové na východě Česka až do pondělního dopoledne.