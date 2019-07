Když před 600 lety napadali z oken pražské Novoměstské radnice konšelé na nastavené hroty kopí a sudlic, nikdo ještě netušil, že to znamená začátek husitské revoluce a následných válek, které sníží počet obyvatel českých zemí o víc než milion lidí. Samotná defenestrace vyvěrala z určitých politických i sociálních příčin, ale měla také svůj rozměr symbolický.

„Potom téhož roku v neděli po sv. Jakubu, jinak 30. dne měsíce července, byli purkmistr a někteří konšelé Nového Města s podrychtářem, nepřátelé přijímání z kalicha, od obecného lidu a Jana Žižky, dvořana svrchu jmenovaného českého krále, za to, že se posmívali procesí, které se tamtudy mimo radnici vracelo s velebnou svátostí oltářní od svatého Štěpána na Rybníčku do kláštera blahoslavené Panny na Písku, ohavně shozeni z Novoměstské radnice a ukrutně ubiti a usmrceni," zaznamenal tzv. první pražskou defenestraci kronikář a spisovatel Vavřinec z Březové ve své Husitské kronice, líčící události od roku 1419 do roku 1422. Šlo o čin, jímž před 600 lety začaly husitské války.