Herečka Alena Mihulová, známá svým talentem a výrazným hereckým projevem, je nejen ikonou českého filmu, ale také matkou Karolíny Kachyňové, marketingové konzultantky a aktivistky. Otevřenost a podpora diverzity jsou pro obě klíčové, což reflektuje Karolína svým coming outem a aktivní účastí na podpoře duhové komunity. Bydlí pod jednou střechou a tráví i společné dovolené. S Alenou a Karolínou si dnes budeme povídat o tom, co pro ně v životě bylo nejtěžší, jestli žijeme v zajetí heteronormativity, proč by stejnopohlavní páry měly mít právo uzavřít zákonné manželství a ptát se budu i na to, jak by reagoval slavný režisér Karel Kachyňa na to, že je jeho dcera Karolína lesba.

Je tedy manželství privilegium? „Není. Je to něco, co tady mohou léta uzavírat všichni nehledě na nějaký sociální status a taky nehledě na to, jestli by to měli udělat nebo neměli z čistě objektivních důvodů. A stejně tak si myslím, že manželství uzavírají i lidi, kteří by ho třeba uzavírat neměli, to znamená, že ze všech těchto důvodů to privilegium být nemůže, když z heterosexuálních lidí k němu má přístup úplně každý. Nemůže být privilegium ani pro stejnopohlavní páry, protože my lesby nebo gayové stejně jako heterosexuální lidé platíme daně, podílíme se na sociálním a zdravotním pojištění a na celém fundování systému,“ vysvětluje lesba Karolína Kachyňová.

Herečka Alena Mihulová nad otázkou manželství pro všechny nevěřícně kroutí hlavou. „Mě už to strašně unavuje. Pokud máme všichni stejné povinnosti, tak vůbec nechápu, proč bychom neměli mít stejná práva. Ten rozhovor o tom celém bude, protože teď to tak není, ale často si říkám a ptám se, proč se to ještě děje, proč to dokola řešíme, proč o tom dokola mluvíme, proč už to tady není na stole jako hotová věc.“

V podcastu také uslyšíte, kdy Karolína Kachyňová zjistila, že je lesba, jak na to reagovala její matka, herečka Alena Mihulová, co by si přály nejvíce, jestli by vystoupily ve sněmovně i to, co doporučují politikům vymezujícím se vůči menšinám.



