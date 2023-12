Energetické nápoje jsou pro mladé lidi rizikové a mají na ně negativní zdravotní dopad. Ve sněmovně na to upozornili lékaři, kteří podporují regulaci jejich prodeje. Podle výrobců naopak hrozí, že děti pak za ně budou hledat náhradu, třeba drogy. Setkání odborníků se odehrálo hlavně kvůli současné oblibě energetického nápoje Prime.

V Česku zatím neplatí žádná regulace energetických nápojů, jako je tomu například v Polsku či Maďarsku, kde jsou zakázány dětem do osmnácti let. To by se ale mohlo změnit, poslanci chtějí nadužívání „energeťáků“ u dětí omezit. Poslanci Martina Ochodnická (TOP 09) a Josef Flek (STAN) proto svolali do sněmovny kulatý stůl s odborníky od lékařů po obchodníky a snažili se dobrat řešení.

„Energetické nápoje podle mě vůbec nepatří dětem do ruky. Již od začátku volebního období se snažím toto téma razit,“ uvedl Flek, jenž je původní profesí lékař. Dříve se vyjádřil, že je pro regulaci prodeje energetických nápojů dětem do patnácti let. Podle Ochodnické si poslanci mnoho věcí vyzkoušeli díky nedávné regulaci nikotinových sáčků. I nyní už prý začali problém řešit napříč politickým spektrem.

Odborníci se shodují, že energetický nápoj Prime není pro děti vhodný:

Státní zdravotní ústav (SZÚ) varuje před energetickými nápoji hlavně kvůli vysokému množství kofeinu, sladidel a stimulačních látek. Tyto nápoje by se podle lékařky Elišky Selinger z Centra podpory veřejného zdraví SZÚ měly regulovat, například zákazem prodeje v okolí škol, věkovým omezením, vyšším zdaněním slazených nápojů, omezením marketingu působícího na děti, viditelným označováním tzv. nutri score, tedy výživové hodnoty, nebo informací o nevhodnosti nápoje pro děti. V zemích, kde taková opatření fungují, to podle Selinger nutí firmy, aby složení výrobku zlepšily.

Vedoucí Oddělení léčebné výživy ve Fakultní nemocnici Motol Petr Tláskal uvedl, že energetické nápoje přinášejí jen krátkodobý moment energie, ale nic dlouhodobě užitečného. Připomněl také nařízení Evropského parlamentu, že pokud nápoje obsahují vyšší množství kofeinu, měly by být opatřeny upozorněním, že nejsou vhodné pro děti či těhotné a kojící ženy. Studie z Německa prý ukazují, že energetické nápoje mohou způsobit postižení jater, selhání ledvin, poruchy dýchání, srdeční arytmii či psychiatrické problémy.

Stomatolog Pavel Smažík varoval před přítomností kyseliny fosforečné. „My zubaři ji používáme pro naleptávání zubní skloviny, když tam dáváme výplň,“ popsal. Při vzdělávacích programech na školách a školkách má prý pro děti jedno jednoduché poselství: „Pijte čistou vodu.“ Toto sdělení jim vštěpuje i trutnovský stomatolog Martin Košťál v rámci projektu Škola bez cukru. Mezi jeho pacienty patří totiž i školkové děti, kterým slazené nápoje zničily všechny zuby.

Lepší energeťák než drogy

Obchodníci na kulatém stolu ve sněmovně naopak hájili právo prodávat energy drinky bez regulace. „Když je zakážeme, bude si mládež dobíjet energii jinak a mohly by to být i drogy. Energetické nápoje jsou menší zlo ve srovnání s tím, co by je mohlo nahradit,“ tvrdil například šéf Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina.

Producenty hájila i ředitelka odboru bezpečnosti potravin na ministerstvu zemědělství Jitka Götzová. Vyrábějí prý to, co jim zákazníci kupují a co jim legislativa dovoluje. „Je velmi těžké, aby se firmy samoregulovaly, když spotřebitelé ty výrobky chtějí,“ sdělila. Ministerstvo prý ale pracuje na osvětě mezi žáky.

Osvětu místo regulace prosazovala také výkonná ředitelka Svazu výrobců nealkoholických nápojů Veronika Jakubcová. Vytvořili proto webové stránky Energetické nápoje zodpovědně. Jenže zatímco tento web téměř nikdo nezná, virální videa influencerů s „energeťáky“ sleduje většina teenagerů.

Kontroverzní Prime

Kulatý stůl svolali poslanci hlavně kvůli masivnímu nástupu energetického nápoje Prime a jeho velké obliby u teenagerů. Z amerického pití, jehož plechovka obsahovala 200 miligramů kofeinu (tedy asi dva hrnky silné kávy) se totiž brzy stal hit. Děti ho kupovaly za dvě stě korun i více, ač jeho složení pro ně bylo zcela nevhodné. Dnes už jde plechovku energetického Primu sehnat spíše jen na internetu. V běžných obchodech je k dostání hlavně v plastových lahvích, jedná se však o hydratační řadu. Veřejnost i média tyto dva produkty občas zaměňují.

Jak vysvětlil obchodní a marketingový ředitel společnosti Pfanner Lukáš Krůta, Prime začali distribuovat před dvěma měsíci a zaměřují se pouze na hydratační řadu. „Když jsme viděli, co se tady děje, chtěli jsme vyhnat všechny ty předražené prodeje z USA se šíleným množstvím kofeinu. To se nám povedlo, dnes byste měli narazit jen na Prime od nás,“ prohlásil.

Proti energetickému drinku se v řadě zemí zvedl odpor a zavedla řada omezení:

Nicméně ani takzvaná hydratační řada není pro děti vhodná. Některé druhy obsahují až 700 miligramů draslíku, ale téměř žádný sodík. „Tato nerovnováha ohrožuje kardiovaskulární systém, dochází i ke kolapsům a akutním stavům. Množí se případy, kdy pro kolabující děti přijíždí do školy záchranka. Jejich stavy odpovídají tomu, co může způsobit nadbytek draslíku,“ uvedl odborník z Vysoké školy chemicko-technologické a trenér mládežnického fotbalu Jiří Brejcha. Upozornil i na přítomnost látek pro růst svalů.

Některé školy zakazují energetické nápoje školním řádem. Další před nimi varují nejen žáky, ale i rodiče. Jiní nechají děti zpracovat prezentaci o složení těchto nápojů.