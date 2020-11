„Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu, aby mohla dosáhnout rozhodujícího obratu v boji s koronavirem,“ řekl poslancům premiér Babiš.

Všichni vyhlížejí dobu, kdy se budou moci věnovat svým aktivitám, tak jak obvykle. Tento stav ale ještě nenastal a nejbližších měsících asi nenastane,“ prohlásil premiér s tím, že zdravotnický systém je stále zatížen a zdravotníci si musí odpočinout.

Před poslance předstoupil i ministr zdravotnictví Jan Blatný. „I přes pozitivní signály je nezbytné pokračovat v dodržování opatření. Jen tak bude systém udržitelný. Situace je zranitelná a trendy nejsou stejné ve všech regionech,” prohlásil Blatný. Reprodukční číslo se podle něj pohybuje okolo hodnoty 0,7. Částečně klesají i počty hospitalizovaných, upozornil ale, že počet pacientů na jednotkách intenzivní péče je stále vysoký.

Může nastat neřízené promořování

Pokud nastane jiný rizikový scénář a Česko bude bez regulace několik týdnů před Vánoci, nastane neřízené promořování populace, varoval také Blatný. "Všichni si budeme chtít koupit dárky. Kromě dárků si koupíme i nemoc a přeneseme ji do rodin," popisoval ministr. V takovém případě by podle něho hrozila v lednu další vlna epidemie.

Prodloužení nouzového stavu je podle ministra nutné kvůli tomu, že k regulacím je třeba využít krizového zákona. Platnost nouzového stavu vyžadují všechna pásma opatření k omezení šíření covidu v protiepidemickém systému.

„Nemám pro vás žádné překvapení, ČSSD žádost o prodloužení nouzového stavu podpoří tak, jak šla do Poslanecké sněmovny. Moc nerozumím argumentům opozice, splnili jsme vše, co po nás opozice žádala,” uvedl předseda strany Jan Hamáček a připomněl, že vznikl systém PES, který umožní zpřehlednit a předvídat kroky vlády.

Z dosavadních vyjádření představitelů sněmovních stran vyplývá, že dolní komora by mohla podobně jako minule kývnout na kratší dobu. Kabinet naposledy žádal o 30 dnů, poslanci souhlasili se 17 dny do 20. listopadu. "Opozice asi nechce rovnou 30 dnů, protože si nechce nechat ujít ještě jednu debatu (ve Sněmovně) za 14 dnů. Ale z mého pohledu by bylo jednodušší a předvídatelnější ten návrh vlády odsouhlasit," uvedl Hamáček.

Piráti jsou pro 14 dní

Piráti jsou ochotni jednat o prodloužení stavu nouze maximálně o 14 dní, pokud budou splněny jejich podmínky. Mezi ně řadí aktualizaci pandemického plánu, debatu o podle opoziční strany sporném nařízení o zákazu vycházení po 21:00 nebo vyřešení centrálního řízení krajských hygienických stanic.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš vládu obvinil z toho, že v září kvůli snaze o volební zisk situaci podcenila. Nechala situaci dojít až do momentu, kdy má Česko jedny z nejhorších koronavirových čísel na světě. Vláda podle Bartoše obětovala z velké míry ekonomiku, aby od jara už podruhé oddálila kolaps českého zdravotnictví. Prodloužení nouzového stavu je věc naprosto zásadní, jde o omezení základních práv a svobod, a musí být vždy dobře odůvodněno a vysvětleno, argumentoval.

Vládou navrhované prodloužení nouzového stavu o 30 dní Piráti za "současných vágních prohlášení" kabinetu nepodpoří, řekla také dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně první místopředsedkyně strany Olga Richterová.

Richterová ocenila, že existuje přehledný protiepidemický systém PES, který popisuje, za jakých podmínek budou měněna protikoronavirová opatření. Přesto Pirátům chybí strategické shrnutí, které by vyhodnotilo dosavadní opatření a zhruba popsalo další postup a konkrétní kroky vlády.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík upozornil, že malé obchody jsou stále zavřené a ty větší prodávají přidružený sortiment. Piráti podle něj očekávali, že když vláda zavede omezení počtu lidí (platí limit jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních), bude to platit pro všechny a otevře se zbytek obchodů. Vláda by podle Ferjenčíka buď měla zavřeným obchodům udělit kompenzaci, nebo prodej umožnit, pokud to epidemická situace dovoluje.

"Bez toho prodloužení nouzového stavu nepodpoříme, maximálně na jednotky dnů, abychom mohli s vládou vyjednat řešení v této otázce i otázkách dalších," dodal.

Podobně odmítavě se staví i další opoziční strany. „Na nouzový stav si nemáme zvykat. Je to krajní instrument, jenž se dotýká ústavních práv občanů. Lidé by si od vlády zasloužili podrobné zhodnocení jednotlivých zavedených opatření,” míní předseda STAN Vít Rakušan. Zkritizoval také komunikaci vlády, kdy si někteří ministři ve vyjádřeních odporují a způsobují tím zbytečně zmatek.

Platnost nouzového stavu vyžadují všechna pásma opatření k omezení šíření covidu-19 podle rizikového skóre v novém protiepidemickém systému ministerstva zdravotnictví.

SPD nepodpoří žádnou z variant

Tomio Okamura řekl, že SPD nepodpoří 30 dnů, ale ani kratší variantu. "ČR nemůže být v opakovaně prodlužovaném nouzovém stavu. Již v počátku epidemie jsme navrhovali novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, aby mohli rozhodovat hygienici a epidemiologové bez vyhlášení nouzového stavu," uvedl. Novela zákona se dá schválit ve Sněmovně velice rychle, podotkl.

Okamura se opřel i do vládních restrikcí, nemají podle něho logiku. Poukázal například na zákaz nedělního prodeje. Restrikce navíc podle šéfa SPD poškozují malé živnostníky.

KSČM chce prodloužení o 30 dní

Předseda KSČM Vojtěch Filip bude prosazovat, aby komunističtí poslanci hlasovali pro prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, jak chce vláda, nebo aby byla požadovaná doba zkrácena co nejméně. Podobně jako Filip se vyjádřil místopředseda komunistické strany Stanislav Grospič.

Komunisté už dříve ohlásili, že se pro podporu některého z termínů prodloužení nouzového stavu kvůli koronavirové epidemii rozhodnou až po sněmovní debatě. Vláda navrhuje, aby trval do 20. prosince. "Není žádné tajemství, že velká část z nás by ráda podpořila a vyšla vládě vstříc," řekl Grospič.

Filip uvedl, že při jarní vlně usiloval o to, aby nouzový stav trval co nejkratší dobu. Ložisko nákazy ale nevyhaslo. "Je velmi důležité, abychom se s problémem vypořádali jiným způsobem než v první vlně," řekl. Filip se obává předčasného kroku. Při rychlejším uvolňování restrikcí k omezení šíření koronaviru by podle něho mohl hrozit další nárůst případů o Vánocích.

"Opakovat stejné chyby by nebylo šťastné," poznamenal k jarní vlně Grospič. Opatření k omezení šíření nákazy byla podle něho rušena i kvůli tlaku pravicové opozice. "Ukázalo se, že to nebylo úplně správné řešení," dodal.

Předseda KSČM uvedl, že je přesvědčen o tom, že Sněmovna může využít čas efektivněji, než případnou debatou nad další budoucí žádostí vlády o prodloužení stavu nouze. Grospič nastínil, že Sněmovna by mohla pravidelně požadovat po kabinetu informaci o vývoji epidemie a nouzový stav případně ukončit.

Nyní končí nouzový stav s pátkem. Sněmovna schvalovala jeho prodloužení už koncem října. Kabinet žádal stejně jako nyní o 30 dnů, poslanci tehdy souhlasili podle návrhu části opozice se 17 dny.