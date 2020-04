Ministr Vojtěch: Prodloužení stavu nouze do 25. května je jediné možné

Prodloužení nouzového stavu do 25. května je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) "jediné smysluplné řešení". Vojtěch dnes ve Sněmovně odmítl výtky opozice, že by pro toto řešení nebylo dost podkladů. Kratší prodloužení, které navrhla opozice, podle ministra nedává smysl a nejsou pro něj argumenty. Vládní žádost hájila rovněž například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), a to z pohledu svého resortu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (vlevo) a šéf poslaneckého klubu Roman Kubíček | Foto: ČTK/Kamaryt Michal

Prodloužení nouzového stavu o 3,5 týdne a pozvolné uvolňování restrikcí je podle Vojtěcha nutné kvůli tomu, aby epidemiologové mohli odhalit, co by způsobilo případné zhoršení situace. ON-LINE ke koronaviru můžete nalézt zde "Pokud slepíme ta rozvolnění do velmi krátkého výseku, nejsme schopni to odhalit. Budeme pouze honit králíka na poli," řekl Vojtěch. Podle něj nedává smysl ani debata o tom, jestli se nouzový stav prodlouží jen o týden nebo o deset dní. Ministr se ohradil proti námitkám opozice, že by vláda a jeho úřad neposkytovaly dost informací pro své kroky. "Zveřejňujeme maximum dat. Není pravdou, že by tady bylo cokoli zatajováno," uvedl Vojtěch s odkazem na web ministerstva ke koronaviru. PŘEHLEDNĚ: Ministři naznačují, jak to bude s bazény a hospodami Přečíst článek › Maláčová uvedla, že díky nouzovému stavu je možné nařídit pracovní povinnost studentů sociálních oborů v zařízeních sociálních služeb, přednostní zásobování těchto zařízení ochrannými pomůckami i menší administrativa. Zaměstnavatelé podle ministryně nemusí dokládat v žádostech o příspěvky na mzdy v rámci takzvaného kurzarbeitu bezdlužnost. "Rozhodli jsme se velmi pečlivě naslouchat doporučení epidemiologů," zdůraznila k vládní žádosti o prodloužení stavu nouze Maláčová. Klíčová je podle ní ochrana zdraví a nejzranitelnějších skupin lidí před případnou druhou vlnou epidemie. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) poukázal na to, že Česko v uvolňování hlavních restriktivních opatření srovnalo krok s Rakouskem a Německem. Vláda podle něho naslouchá argumentům epidemiologů a přihlíží také k minimalizaci narušení konkurenčního prostředí. "Ne vždy se to podaří," připustil. Vláda podle něho dělá mnoho kroků a neudělat chybu je proto podle něho nemožné. Karlovy Vary letos osiří. Filmový festival se odkládá na příští rok Přečíst článek › Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) si stojí za tím, že vláda boj s pandemií zvládla. Poslance informovala například o tom, že vládní koalice projedná návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí. Uvedla také, že vláda ve středu schválí program, který pro podporu malých společností s ručením omezeným připravilo ministerstvo pro místní rozvoj. Vztahovat se podle ní bude i na tříčlenné společnosti. Opozice se dožadovala například analýzy, na jejich základě se vláda rozhodovala o přijetí či uvolnění opatření proti koronaviru. Předmětem dotazů bylo to, proč byly například před Velikonocemi otevřeny hobby markety, a ne kostely a proč přednost před jinými obchody a službami dostala psí kadeřnictví. Nejnověji se terčem kritiky stalo vládní rozhodnutí z pondělního večera, kterým ode dneška zrušila možnost bezplatně parkovat na městských placených zónách.

Autor: ČTK