Profesoři reagují na Dukův dopis Okamurovi. Hanba, říká Putna

/DOPIS UVNITŘ/ Předseda SPD Tomio Okamura se na svém Facebooku pochlubil dopisem, který mu zaslal kardinál Dominik Duka, hlava české katolické církve.

V něm mu Duka blahopřeje ke zvolení a uvádí: „Jsem přesvědčen, že nás spojuje péče o bezpečí lidí v České republice i řada jiných témat. Přál bych Vám, abyste Vy i Vaši poslanci v nově ustavené sněmovně dokázali důrazně prosazovat právo a spravedlnost.“

Jak se díváte na Dukův dopis vy? Hlasujte v anketě pod článkem

Šéf SPD odpověděl, že si cení sdílení starosti, jež mají „o budoucnost naší země, evropské civilizace a hodnot, které sebou nese“.

Okamura, který kdysi navrhoval vystěhovat Romy do Indie či venčit psy a prasata kolem mešit a dnes aspiruje na post místopředsedy sněmovny, na závěr Dukovi napsal: „Děkujeme za vaše otevřené postoje a v nás máte ve výše uvedených tématech svůj další, stále silnější hlas a pevnou oporu.“

Primas český před volbami lidi vyzval, aby šli k urnám. „Naši naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu. Jen tak nebude většina manipulována a ovládána rozmary některých menšin,“ uvedl při svatováclavských oslavách. Duka je znám jako přítel Václava Klause a současného prezidenta Miloše Zemana.

BLÍŽ K OKAMUROVI NEŽ K PAPEŽI

Katolický kněz, nositel Templetonovy ceny a řady mezinárodních ocenění, profesor Tomáš Halík Deníku k Dukovu dopisu sdělil: „Otec Dominik je pro mne největším zklamáním posledního desetiletí. Známe se půlstoletí, spolupracovali jsme v disentu v kruhu kolem Zvěřiny a Mádra, od jeho jmenování na pražský arcibiskupský stolec jsem očekával mnoho dobrého, vždy jsem si ho velmi vážil. Nikdy bych nečekal, že nakonec bude mít skutečně asi v lecčems blíž k světu Parlamentních listů, Okamury či narozeninových večírků Mynáře a Klause než k hodnotovému světu papeže Františka a svých někdejších přátel z ‚podzemní církve‘.

KDO MLČÍ, SOUHLASÍ

Literární historik, profesor Martin C. Putna, vidí v příchylnosti kardinála Duky k šéfovi SPD značné nebezpečí: „Tak jako se dnes stydíme za kněze a zvláště za biskupy, kteří ve 20. a 30. letech minulého století podporovali autoritářská hnutí napříč Evropou, tak je dnes třeba se stydět za kněze a biskupy, kteří podporují současné extremisty. I tehdy to nejdřív vypadalo, že fašisté a autoritáři jen tak mluví a že svoje výhrůžky násilím nemyslí vážně. I ten, kdo mlčí, s nimi souhlasí. A ten, kdo je chválí, je jejich spoluviníkem. Hanba.“

Tomáš Halík by podle svých slov rád porozuměl tomu, co se s Dominikem Dukou stalo. „Myslím, že v dobré vůli vycházet diplomaticky s mocí, se dal se příliš vtáhnout do pasti. Přispěly k tomu jeho dva koníčky, politika a historie, fascinace minulostí - a zejména nešťastný výběr poradců. Je to zvláště smutné v době, kdy povinností pastýřů církve a zodpovědných mravních autorit je statečně čelit tomu, čím lidé typu Okamury posilují ve společnosti to nejnižší a nejnebezpečnější, strach, hloupost, předsudky a nenávist.“

ZEMAN A DUKA DO DŮCHODU

Halík je ovšem přesvědčen, že současné hradní spojenectví nepřežije příští rok: „Oba spřátelení výrazní obyvatelé Pražského hradu, prezident Zeman a kardinál Duka, odejdou velmi pravděpodobně v příštím roce do zaslouženého důchodu (a pokud to nebude v příštím roce, bude to krátce po něm). Teď místo polemik s nimi je třeba promýšlet a připravovat post-zemanovskou společnost a post-dukovské české křesťanství.“

Dominik Duka si nevysloužil jen kritiku. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) na Twitter napsal: „Musím se zastat Dominika Duky. Myslím, že nenapsal Tomio Okamurovi nic, co by mělo vyvolávat diskusi o jeho morálních kvalitách. Ba naopak. Připomenul mu, aby se choval slušně a dodržoval zákony.“ Deník oslovil i plzeňského biskupa a bývalého generálního sekretáře české biskupské konference Tomáše Holuba, ale ten se k Dukově dopisu nechtěl vyjádřit.