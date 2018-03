Spor o výši nemocenské v prvních třech dnech. Němcová je pro 30 procent výdělku

I do Česka naplno dorazil fenomén zavirovaných telefonů. A to nejenom těch dražších a takzvaně chytrých. Nebezpečné viry se objevily i u levnějších tlačítkových telefonů vyrobených v Číně. Upozorňuje na to Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Bezpečnostní systémy tuzemských operátorů totiž v posledních týdnech detekovaly problémy poté, co se do sítě začaly přihlašovat některé mobilní telefony značky myPhone CLASSIC.