Prosetice: ghetto, či fajn čtvrť? Není to tak špatné, říkají místní

Peklo na zemi a líheň teroristů, nebo běžné, byť etnicky pestřejší severočeské sídliště? Teplické Prosetice si užívají svých nechtěných 15 minut slávy, a to kvůli snímku prvňáků ze zdejší základní školy. Kvůli fotce národnostně různorodé třídy se na školu i děti samotné valí rasistické a vulgární komentáře, ti slušnější pak varují před islamizací sídliště. Místní lidé kroutí hlavou. „Žijeme tu jako kdekoli jinde,“ říkají.

Na fotografii jsou žáci ze ZŠ Plynárenská, Teplice, 1. třída paní učitelky Lenky Kristové, asistentky Andrea Medzanská a Jana Adamová.Foto: DENÍK/ Zdeněk Traxler

Prosetické sídliště má mizernou pověst i mezi samotnými Tepličany. „Je to ghetto, kvůli tamním Romům nemají Prosetice dobrou pověst. Tam bych nikdy nebydlela,“ reaguje 41letá Marie Nováčková z Teplic na dotaz, co si o sídlišti myslí. „Divím se, že to ještě nevypadá jako Chanov,“ přidává se Miroslav Klaps.

Dobrá vybavenost

Sídliště stále doplácí na svou minulost. Ještě v 90. letech tu romská komunita převažovala. V poslední době však tvoří Romové pouze 10 procent z celkového složení zdejšího obyvatelstva. Podle předsedy bytového družstva OSBD Teplice Josefa Snížka tu dnes kromě našinců žijí i Vietnamci, Ukrajinci, Rusové a také Arabové.

A právě děti všech těchto národností a etnik naplnily letos jedinou první třídu, kterou prosetická škola pro tento rok otevřela. Poté, co se fotografie dětí první třídy objevila na stránkách Deníku, vyvolalo to u některých lidí nenávist, která vyústila k výhrůžkám. Vše už řeší policie.

„Ano, zabýváme se tím, v průběhu vyšetřování nebudeme zveřejňovat žádné informace,“ sdělil mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Prosetická základní škola s rozšířenou výukou informačních technologií patří v Teplicích k těm nejnovějším. V minulých letech prošlo toto zařízení kompletním omlazením, chlubí se novou fasádou i okny či vymalovanými chodbami.

Celé sídliště má navíc dobrou vybavenost. „Jediné, co nám tu chybí, je pošta a bankomat,“ připomněl Pavel Benek, který na sídlišti vlastní jednu z hospod.

Kriminalita? Průměr

Ani kriminalita zde nevybočuje z průměru Teplic, na rozdíl třeba od Trnovan. Záznamy z roku 2015 vykazují v Proseticích tři stovky trestných činů, Trnovany sedm stovek.

„Nejčastější jsou krádeže věcí ze zaparkovaných aut, především autorádií. Ale také to jsou kabelky, notebooky a mobilní telefony. V poslední době i zapomenuté navigace,“ podotkl Vítek.

S adaptací zdejších romských dětí tu pomáhá středisko, které tu provozují salesiáni. Jeho pracovníci asistují dětem z romských rodin třeba u psaní úkolů nebo pro ně vymýšlejí různé hry.

„V roce 2000 jsem byla součástí party mladých lidí, kteří tu chtěli něco změnit. Na začátku byl hlavní cíl, aby měly děti kam chodit,“ říká ředitelka centra Vendula Drobná. „Nečekala bych, že se vše tak rozroste, že budeme pracovat s celými rodinami. Není to jen práce, nás to baví,“ dodává. Během školního roku uspořádá centrum pro děti pět desítek akcí.