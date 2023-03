V krizových měsících se stále více žen uchyluje k prodávání svého těla. V České republice je nyní na 13 tisíc prostitutek a každým dnem se na scéně objevují nové ženy, které tímto způsobem řeší tíživou finanční situaci. Jsou mezi nimi i Adéla a Natálie, které se se svým příběhem svěřily Deníku.

Prostituce. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Některé to berou jako koníček. Těch je ale jen desetina. Zbytek z více než třinácti tisíc žen, které v Česku poskytují sexuální služby, přiměly k takové formě výdělku jiné okolnosti. V posledních měsících to je především rostoucí drahota. Mezi dámy, které si na živobytí vydělávají vlastním tělem, se v nedávné době dostala dvacetiletá Natálie a o 25 let starší Adéla.

Obě pod příslibem anonymity Deníku přiblížily, jak se ke svému způsobu obživy dostaly.

Natálie se hned po studiu na obchodní akademii dostala do malé firmy. Ta však nedávno zkrachovala. „Jelikož to bylo krátce po škole a neměla jsem toho tolik odpracováno, neměla jsem nárok na podporu. A ani s hledáním nové práce to moc nešlo,“ pověděla žena, která se ihned po maturitě osamostatnila a našla si v Praze přiměřeně drahé bydlení.

Problém byl v tom, že bydliště měla stále přihlášené na adrese rodičů. „Takže když to úřad práce spočítal jako společnou domácnost, neměla jsem nárok na dávky,“ uvedla mladá žena.

Jak šel čas a s nepořízenou se vracela ze stále více pohovorů, peníze také kvapem ubývaly. Neměla dle svých slov jiné řešení, než nakouknout pod pokličku takzvaného nejstaršího řemesla světa. „Odpověděla jsem na jeden inzerát, kde byla tato možnost nabídnuta. A už za pár dní jsem měla svého prvního klienta,“ dodala žena.

„Zvykla jsem si docela rychle“

Na svůj první pohlavní styk s neznámým mužem nikdy nezapomene. „Bylo to hrozně divné. A ze začátku jsem si říkala, zda to vůbec zvládnu. Ale nakonec jsem si zvykla docela rychle. Občas je sice se zákazníky problém, ale peníze jsou peníze,“ shrnula lakonicky Natálie.

I příběh pětačtyřicetileté Adély, která se stará o dvě děti, začal ztrátou zaměstnání. „Bohužel mi všude dávali najevo, že jsem stará, samoživitelka a ještě mám dvě děti,“ popsala začátek své anabáze do světa prodejného sexu Adéla.

Po několikerém odmítnutí ze strany potenciálních zaměstnavatelů se i ona vydala na dráhu placené společnice. Zjistila totiž, že v této branži není její věk na obtíž. A milfky, jak se říká zralejším ženám, jsou podle ní navíc v kurzu.

„Když vypadáte ještě k světu, věk opravdu není na obtíž. Napoprvé je to ale zvláštní. Moc nevíte, co se po vás chce. Jak se chovat. Ale dostanete první peníze a překonáte to. Ty peníze potřebujete. A máte pak pocit, že jste vyřešil problém. Určitě si časem zvyknete, peníze jsou velká motivace,“ dodala žena.

Zdůraznila však, že v blízké budoucnosti by se ráda opět postavila na vlastní nohy a znovu chodila do normální práce. Doufá, že jí v tom pomůžou i asistenční programy Úřadu práce. „Před nedávnem jsem zjistila, že teď úřad práce rozjel pomoc holkám, které chtějí změnit profesi. Mohlo by to fungovat jinak, když budu hledat práci přes ně. Promyslím to, ale ráda bych se zase vrátila do normálního života,“ ujistila. O prostituci, jako své dlouhodobé práci, neuvažuje ani Natálie.

Motivace? Nedostatek financí

Sexuální služby za úplatu poskytuje v Česku více než 13 tisíc žen. „Většinou se jedná o samoživitelky. Tyto ženy k prostituci většinou motivovány nedostatkem financí, “ uvedla Zdeňka Pecharová ze Spolku na ochranu žen, který se již několik let stará o sexuální pracovnice.

Spolek podle vývoje na erotických seznamkách odhaduje, že v tomto sektoru šedé ekonomiky přibylo za poslední dobu kolem čtyř procent nových žen.