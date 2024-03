Zemědělci opět míří do ulic. Na silnice při protestech vyjede asi 1600 strojů

Na české silnice ve středu při protestech zemědělců vyjede asi 1600 kusů techniky. Nejvíce, přes 400 strojů, je nahlášeno v Jihočeském kraji. ČTK to ve středu ráno řekla mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková. Protestní jízdy se uskuteční převážně v regionech a na hraničních přechodech, do Prahy by se zemědělci podle pořadatelů s technikou organizovaně vypravit neměli. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ve středu ráno v České televizi uvedl, že pokud budou protesty v Česku pokračovat, vláda pro zemědělce nemá připravené žádné záchranné balíčky.

Zemědělci vyrazí ve středu 20. března na další protestní jízdu. | Foto: Miloš Šálek