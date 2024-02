Zemědělci napříč Českem vyrazili ve čtvrtek na protestní jízdy. Hlavní demonstrace probíhá od 10 do 12 hodin a podle Agrární komory ČR by se jí mělo zúčastnit více než 2000 zemědělských strojů. Další protesty probíhají na hranicích se Slovenskem, Polskem a Německem a také v ulicích a okolí velkých měst.

V případě Ústeckého kraje se největší kolona traktorů a dalších strojů vydala k Hoře Sv. Šebestiána na Chomutovsku. Podobně jako v pondělí chtějí nespokojení zemědělci i tentokrát především poukázat na problémy sektoru, nikoliv zbytečně blokovat silnice. Kolona traktorů vyrazila za deště brzy ráno například z Litoměřicka, seřadiště měli zemědělci v Březně u Chomutova. Odtud vyjeli v 10 hodin k hraničnímu přechodu Hora Sv. Šebestiána. Tam se mají v poledne setkat s kolegy z Německa.

Podle ČTK se zúčastní asi 80 vozidel. „Tahle demonstrace má za cíl vrátit rozum do zemědělství. Omezit na minimum byrokracii a umožnit svobodné podnikání,“ řekl ráno Deníku hlavní agronom ZD Klapý Jiří Vaněk.

K protestu se připojili i zemědělci v Plzeňském kraji. Zhruba třicet traktorů s přívěsy a nákladních vozů se ve čtvrtek 22. února se od rána řadilo do kolony v areálu Zemědělského družstva Komorno v Chválenicích. Kolona vozidel s nápisy proti zemědělské politice Evropské unie naplánovala odjez na 9:45 hodin. Pod dozorem policie dorazily traktory s přívěsy a nákladní vozy protestujících zemědělců z Plzeňska ve čtvrtek 22. února zhruba v 10.15 hodin na kraj Plzně k obchodnímu centru Olympia. Projely dva objezdy, aniž by omezily jízdu ostatním řidičům, a vyrazily směrem na Losinou, kde na velkém kruhovém objezdu akce skončila a zemědělci se rozjeli k domovu.

Podobná situace byla také na Domažlicku, kde na silnice vyjela kolona 34 traktorů a zemědělské techniky z Mrákova, Puclic, Staňkova, Meclova, k nimž se připojili i zemědělci z Tachovska. „Pojede se z Mrákova na Maxov, Spálenec, Českou Kubici, napojíme se na hlavní silnici č. 26 směr Folmava. Zde na kruhovém objezdu se otočíme a pojedeme směr Draženov, zde se otočíme a pojedeme zpět na Folmavu na kruhový objezd. Potom znovu do Draženova a zpět na Folmavu. Celkem budeme na Folmavě na kruhovém objezdu třikrát,“ popsal protestní jízdu traktorů a zemědělské techniky Jiří Schamberger za Zemědělské obchodní družstvo Mrákov a Okresní organizaci zemědělského svazu Domažlice.

Další zhruba tři desítky traktorů se vydaly ve čtvrtek dopoledne z Číhaně směrem na Klatovy. Právě hlavní tah na Klatovy a následně i městem si pro svou jízdu vybrali zemědělci z regionu. V Klatovech trasa směřuje k nemocnici a poté na Domažlice a zpět.

Okružní jízdy i blokády

Ve Středočeském kraji se k dnešním protestním jízdám na podporu akcí na hranicích připojují zemědělci ve všech okresech. Například na Benešovsku, kde se do akce zapojí přes 40 strojů, chystají okružní jízdy kolem Benešova, Vlašimi a Votic. Na hranice míří někteří zemědělci z Mladoboleslavska. Několik nákladních souprav se připojí k protestujícím z Libereckého kraje, společně dojedou na trojmezí Česko, Polsko, Německo, řekla už dříve ČTK ředitelka středočeské agrární komory Petra Novotná.

Kolony traktorů a dalších zemědělských vozidel mohli spatřit lidé i v Rakovníku. Desítky traktorů a další zemědělská technika se sjely do areálu společnosti AgroZZN, odkud úderem desáté hodiny vyjely vstříc rakovnickým ulicím.

Zemědělci v Rakovníku:

„Demonstrujeme proto, že se sem pouští dovoz levného obilí, shazuje nám to cenu a tím pádem to snižuje naši konkurenceschopnost. Dovážené zboží nemá takovou kvalitu jako naše, musíme dodržovat Green deal, všechny směrnice a dovážené zboží se dělá bez směrnic, což je v trhu nefér, protože jejich náklady jsou úplně jiné. Tím pádem oni v dané ceně dokáží vydělávat, ale my už ne, jelikož náklady máme daleko větší,“ uvedl za všechny protestující zemědělce František Zralý, předseda zemědělského družstva Lašovice.

Na protestní jízdu vyrazili také zemědělci v Jihočeském kraji. V Českých Budějovicích měli sraz u tamního Výstaviště. „Protest zemědělců okresu České Budějovice se bude konat na parkovací ploše před hlavní branou českobudějovického výstaviště, kam se před 10. hodinou sjede asi 50 traktorů a dalších zemědělských strojů,“ zmínila Hana Šťastná, ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje.

V prohlášení agrární komory je mimo jiné řečeno, že cílem je upozornit veřejnost na hluboké rozčarování zemědělců z tíživé situace způsobené špatnými politickými rozhodnutími. „Akce nemá za cíl paralyzovat dopravu a nebude agresivní,“ říká Hana Šťastná a dodává, že půjde o „agrotechnické“ volání o pochopení a pomoc i v zájmu (jiho)českých obyvatel.

Na protestní jízdu vyrazili ve čtvrtek v 10 hodin i zemědělci z Trutnovska. Čtyři desítky traktorů vyjely z Trutnova z areálu zemědělské společnosti Cerea v Poříčí. Projely městem a vydaly se přes Zlatou Olešnici do Královce na hranici s Polskem. Tam se potkají s polskými kolegy. „Snažíme se jen o to, aby se o problémech v zemědělství začalo mluvit nahlas. Traktory jsou naše výrobní prostředky, proto jedeme s nimi. V Evropě už zemědělci vyjeli, tak teď jedeme my. Zemědělci nemají jinou možnost, jak dát najevo nespokojenost,“ uvedl předseda Okresní agrární komory Trutnov Petr Martinec.

„Jde nám o zachování českého a evropského zemědělství v rozměru, jaký má. Jde nám o české potraviny a upozornění na bruselskou „buzeraci“ a nucení k nevýrobě českých produktů a potravin. Produkujeme maso, mléko, děláme obilí. Dopady Green Dealu jsou takové, že evropskými nařízeními jsme donuceni omezovat výrobu,“ řekl Petr Martinec.

Okolo osmdesáti traktorů českých i polských zemědělců dorazilo ve čtvrtek 22. února na protest u hraničního přechodu v Chotěbuzi. „Nebojujeme proti vládě, tento protest je naopak podporou našeho ministra zemědělství, aby v Evropské unii dokázal podpořit potřebné věci,“ uvedl na místě jeden z hlavních organizátorů čtvrteční akce v Chotěbuzi, zemědělec Marian Kaleta, který hospodaří na Třinecku.

Protestní jízda zemědělců se nevyhnula ani Třebíči v Jihomoravském kraji. Do města přijely traktory z pěti směrů. Potkaly se v centru, kde značně zhoustla doprava. „Už zdálky je slyšet hluk a túrování motorů. Pojednou se na horizontu objeví první traktor. Za ním druhý, třetí, čtvrtý. Velké stroje jedou za sebou v těsném sledu. Celostátní protest zemědělců proti komplikované agrární politice Evropské unie naplánovaný na čtvrtek dvaadvacátého února právě dorazil také do Třebíče,“ popsal reportér Deníku Milan Krčmář.

Zhruba dvacítka zemědělců se se svými těžkými stroji vydala ve čtvrtek dopoledne Vídeňskou ulicí směrem ke Kotlářské ulici v centru Brna. Křižovatkou u zastávky Poříčí traktory projely o půl jedenácté. Žádné komplikace v dopravě na místě nezpůsobily a občasné krátké zatroubení z protijedoucích náklaďáků bylo spíše pozdravem než vyjádřením nesouhlasu. Před jedenáctou pak projelo Kolištěm ve směru na Dornych přibližně patnáct traktorů, provoz nijak nenarušily.

Podpora Agrární komory

Na rozdíl od kontroverzní protestní jízdy zemědělců na Prahu v pondělí 19. února podpořily čtvrteční mezinárodní akci významné profesní organizace. Především Agrární komora České republiky, která se od pondělní demonstrace předem distancovala. Zemědělcům v Česku, ale i dalších zemích střední a východní Evropy, vadí jim zejména byrokratická zátěž a dopady Green Dealu (Zelené dohody pro Evropu). Protesty také upozorňují na bezcelní dovozy produktů z třetích zemí, kvůli kterým výrazně propadly ceny komodit.