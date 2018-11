Protopopov: Babiše juniora jsem neunesl, na Krym jsme jeli na dovolenou

Dělal jsem Andreji Babišovi mladšímu asistenta, staral jsem se o něj jako o vlastního bratra. Nikdy jsem mu neublížil, řekl pro deník Právo Petr Protopopov. Andreje Babiše mladšího prý na Krym neunesl, jeli tam společně na dovolenou.

Podle svých vlastních slov nastoupil Petr Protopopov do Agrofertu na pozici řidiče od ledna 2016, předtím se o Andreje Babiše čtyři měsíce staral z vlastního přesvědčení zadarmo. „Šlo vlastně o dohled nad Andym a o trávení společného času. Nebylo to zdravotního rázu, ale spíš šlo o to ráno Andyho vytáhnout z postele, dojít s ním k lékaři nebo na úřad a zaměstnat ho přes den. Dělal jsem práci, řekněme, asistenta,“ řekl Protopopov v rozhovoru s deníkem Právo.

Schizofrenie u Andreje Babiše mladšího údajně naplno propukla 17. července 2015, kdy ho policie zajistila v autě na D1 a nechala převézt na psychiatrii v Havlíčkově Brodě a následně na NUDZ, kde pracovala Protopopovova manželka.

„Andyho verze je taková, že si zastavil na odpočívadle, přijeli policajti a on jim ze srandy řekl, že je George Clooney, načež mu nasadili klepeta a odvezli ho. Policejní verze je ta, že odstavil auto na D1, protože si myslel, že má v autě bombu. A když ho vyzvali, aby udělal určité úkony, neposlouchal je a naopak začal být agresivní,“ popsal Protopopov.

V rozhovoru s Právem Protopopov dále uvedl, že je s mladším Babišem nespojoval pouze pracovní vztah, spíš ho považoval za nevlastního bratra. Cestu na Krym pak popsal jako společnou dovolenou.

Enormní tlak novinářů

„Poprvé jsme mimo EU společně vycestovali na jaře 2016 do Kaliningradu, máme z té doby spoustu fotek od moře. Po kauze korunových dluhopisů, předvolební kampani a trestním oznámení v kauze Čapí hnízdo byl tlak novinářů, kdy na nás stále někde čekali, enormní. Chtěl jsem prostě odjet z toho pekla, než se situace uklidní, a hlavně jsem chtěl, aby Andy přišel na jiné myšlenky,“ vysvětlil Protopopov Právu.

Proč zrovna na Krym? „Jistě víte, že nejsem Čech, takže z mého pohledu to není žádné anektované území, ale součást Ruska stejně jako Kaliningrad. A proč do Ruska? No víte, jinak než rusky a česky se prostě nedomluvím,“ dodal Protopopov.

„Andy napsal ve špatné chvilce do Kriminalistického ústavu e-mail, že jsem ho na Ukrajinu unesl. Mrzí mě když tvrdí, že ze mě má strach. Dva a půl roku jsem mu věnoval svůj čas a stálo mě to spoustu nervů. Teď jsem já i moje rodina vláčeni médii. Ale Adymu to nemám za zlé. Schizofrenie je děsivá,“ uzavřel Protopopov.

Babišův syn serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze Čapí hnízdo zmizel z Česka. Uvedl také, že k farmě, kvůli níž čelí jak on, tak premiér obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje.

Dále řekl, že se v minulosti kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. Ta letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO a její posudek měl podle médií pomoct Babišovi mladšímu, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo manžel Protopopové Petr údajně odvezl Babišova syna na ukrajinský poloostrov Krym, který anektovalo Rusko.