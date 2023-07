Až sto milionů korun vyplatí ročně ministerstvo spravedlnosti za soudní průtahy. V průměru desítky tisíc za satisfakci, třeba kvůli nekonečnému čekání na stavební povolení. Podle statistik Evropské unie přitom Česko patří v délce řízení k těm lepším.

Až sto milionů korun vyplatí ročně ministerstvo spravedlnosti za soudní průtahy. V průměru desítky tisíc za satisfakci, třeba kvůli nekonečnému čekání na stavební povolení. Podle statistik EU přitom Česko patří v délce řízení k těm lepším. Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Padesát tisíc korun získal od státu za soudní průtahy Libor Novák z Ústeckého kraje (příjmení je kvůli přání anonymity změněno – pozn. redakce). K tomu plnou náhradu nákladů řízení a úroky z prodlení. Naštval se kvůli nečinnosti soudu při úpravě styku s jeho nezletilým dítětem. „Přibližně dva roky soud neudělal vůbec nic,“ uvedl. Požadoval proto přes právníky náhradu nemajetkové újmy za nepřiměřenou délku soudního řízení.

„Přestože mají soudy v těchto případech rozhodovat s největším urychlením, rozhodnutí bylo vydáno až po třech letech od podání návrhu. Další půlrok pak musel pan Novák čekat ještě na výrok odvolacího soudu. Celou dobu byl v nejistotě a zároveň musel snášet omezování jeho styku s dítětem ze strany matky,“ popsali problém jeho zástupci z advokátní kanceláře endors.

Nárok uplatnil vůči ministerstvu spravedlnosti. To se podle advokátů v zákonné lhůtě šesti měsíců nevyjádřilo. Novák tak podal žalobu k soudu. „Až poté ministerstvo zaslalo vyjádření, ve kterém přiznalo náhradu ve výši přibližně padesáti tisíc korun, kterou i obratem zaplatilo. V zahájeném soudním řízení jsme přesto pokračovali, neboť pan Novák vyčíslil požadovanou náhradu újmy na vyšší částku. Soud sice následně ministerstvem vyplacenou částku již dále nenavýšil, s ohledem na jeho pozdní reakci však panu Novákovi přiznal plnou náhradu nákladů řízení,“ dodali endors.

Až sto milionů ročně

Nejde o ojedinělý případ kompenzace, což přiznávají i zástupci ministerstva spravedlnosti. „Letos evidujeme zatím 669 plateb,“ sdělila Deníku Markéta Poslušná z tiskového oddělení resortu. Z toho šlo o 593 řízení ve věcech občanskoprávních, 68 řízení trestní a tři věci správního soudnictví. Ministerstvo proplatilo za nepřiměřenou délku řízení celkem již 57,3 milionu korun.

Loni suma satisfakcí dosáhla za celý rok 93 milionů rozprostřených do 1269 plateb. „Přiznávané částky se pohybují spíše v desítkách tisíc korun,“ přiblížila Poslušná. Dodala, že nejvyšší evidovaná platba byla zhruba 635 tisíc, nejnižší přes tisícovku.

Oba extrémy jsou ale podle mluvčí specifické, nízké platby bývají často jen samostatným doplatkem přiznávaným soudem nad rámec částek, které obdrží žalobce od ministerstva mimosoudně, zatímco evidované vysoké platby jsou mnohdy plněním pro vícero žadatelů pod společným právníkem.

Právo na peněžní odškodnění má každý účastník řízení, ať už v něm byl úspěšný či nikoliv. Pokud nejde o zanedbatelnou újmu, kterou lze kompenzovat omluvou. „Za každý rok průtahů bývá poskytována náhrada zpravidla patnáct až dvacet tisíc korun,“ zní z endors s tím, že na základě více kritérií ji lze snížit či zvýšit až o padesát procent.

Odškodnění bývá poskytováno zejména za průtahy v trestních řízeních, které mohou nastat již po třech letech řízení. Za průtahy způsobené správními orgány či civilními soudy bývá považováno řízení nad šest let. „Uplatnění nároku neobnáší zdaleka taková rizika, jako běžné civilní řízení, neboť státu (v případě neúspěchu žadatele) zpravidla právo na náhradu nákladů řízení nenáleží,“ ubezpečili advokáti.

Zdroj: DeníkV poslední výroční zprávě českého soudnictví si ministr spravedlnosti Pavel Blažek pochvaloval, že soudy zvládají jednotlivé agendy. Průměrná délka civilních řízení u okresních soudů klesla na 271 dní. Problémem justice byla přetíženost Nejvyššího správního soudu. „Délka řízení na všech stupních soudní soustavy ve sporných civilních a obchodních věcech se drží pod hodnotou dvou set dnů,“ sdělil Blažek loni. Zprávu shrnující rok 2022 zatím resort nepředstavil.

I podle srovnávacího přehledu soudnictví Evropské unie, který vydala loni, patří Česko dlouhodobě k nejlepším co do délky řízení soudů.

Soudní průtahy - příklady výše odškodnění z praxe



• trestní stíhání fyzické osoby (délka se počítá od sdělení obvinění, nikoliv od začátku prošetřování) v délce 8 let – 70 tisíc korun



• jednoduché stavební povolení k úpravě zahrady v délce 6 let – 94 tisíc korun pro každého z manželů, kteří o povolení společně žádali



• řízení o odstranění stavby kolny trvající 9 let – náhrada ve výši 118 tisíc korun a dalších 67 tisíc za průtahy samotného řízení o odškodnění za průtahy



• stavební řízení týkající se bydliště fyzické osoby v délce 19 let – 420 tisíc korun



• vymáhání běžné pohledávky z obchodního styku mezi společnostmi v délce 13 let – 75 tisíc korun



Zdroj: advokátní kancelář endors