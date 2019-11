Průzkum: ANO si v říjnu polepšilo, podpora SPD klesla pod pět procent

Největší podporu voličů mělo v říjnu podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) nadále hnutí ANO s 33,5 procenta. V porovnání se zářijovým šetřením si hnutí premiéra Andreje Babiše o 3,5 bodu polepšilo. Posílili také druzí Piráti a třetí ODS. Podpora SPD klesla na 4,5 procenta, tedy pod pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní komory. Podle CVVM ale nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů říci, zda by se do Sněmovny dostalo, či nedostalo.

Ilustrační foto. Volby | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Nárůst u hnutí ANO je podle CVVM na hraně statistické významnosti, zatímco pokles u SPD statisticky významný je. Podpora příznivců Tomia Okamury klesla na úroveň z letošního května. "Významnější nárůst podpory SPD v září (pozn. 8,5 pct) byl pravděpodobně způsoben výkyvem měření," uvedlo CVVM. Podobně jako u KDU-ČSL s pěti procenty a TOP 09 se čtyřmi procenty nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi politickými subjekty říci, zda by se strany do Sněmovny dostaly, či ne. Dohodnuto. Stávka učitelů bude ve středu 6. listopadu Přečíst článek › Druzí Piráti si proti září polepšili o procentní bod na 14 procent, třetí ODS si připsala 1,5 bodu a v říjnu její podpora činila 13,5 procenta. Do Sněmovny by se podle říjnového volebního modelu CVVM dostali ještě sociální demokraté s deseti procenty a komunisté s 8,5 procenta. Podpora STAN se propadla ze zářijových 4,5 procenta na 2,5 procenta. Průzkum se uskutečnil od 4. do 20. října, tedy po ustavujícím sněmu hnutí Trikolóra. Zatímco zářijový volební model hnutí Václava Klause mladšího ukazovalo dvouprocentní podporu, říjnový model ukazuje tři procenta. Volební účast 60 procent Průzkumu se zúčastnilo 689 respondentů s volebním právem. Pokud by se volby konaly v říjnu, zúčastnilo by se jich podle vlastního vyjádření 60 procent občanů ČR. Reálná účast ve volbách v říjnu 2017 byla 60,8 procenta. Nevýhodné smlouvy po telefonu? Dostat z lidí tisíce bude pro „šmejdy“ těžší Přečíst článek › Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.

Autor: ČTK