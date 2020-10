Aplikace eRouška patří mezi jeden ze základních stavebních kamenů Chytré karantény. Po uvedení její první verze, která neměla valnou pověst, přišla nedávno vylepšená druhá verze. Obavy uživatelů o zneužití osobních údajů a o samotnou funkčnost v české veřejném prostoru poklesly, jak je v současnosti patrné. V průzkumu se agentura STEM/MARK proto ptala respondentů, jestli ji mají ve svém chytrém telefonu staženou.

Výsledky jsou poměrně jednoznačné: téměř tři čtvrtiny dotázaných aplikaci nemají.

Chytrá karanténa nefunguje

S vnímáním Chytré karantény je to podobné. „Trasování lidí hygienickými stanicemi z důvodu zahlcení systému může trvat delší dobu, nařízená karanténa v takových případech ztrácí smysl a omezuje občany v možnosti vrátit se do zaměstnání. Pochybnosti o správném fungování Chytré karantény se tedy daly očekávat,“ komentoval výsledky analytik agentury Ondřej Klubal.

Podle téměř dvou třetin dotázaných systém trasování nefunguje, více se k tomuto tvrzení kloní muži.

Ohrožení cítí starší generace

Co se týká samotné nákazy covid-19, většinovým pocitem mezi věřejností je respekt s jistou dávkou obav. Desetina populace se cítící silně ohrožena – typicky jde o starší generaci. Naopak u mladých do 29 let je zvýšená tendence nemoc podceňovat.

Dobrovolným testováním prošlo 13 procent dotázaných a s věkem se tento podíl zvyšuje. V souladu s oficiálními daty zhruba jednbo procento respondentů uvádí, že u nich nemoc proběhla, další čtvrtina pak tuto možnost připouští bez potvrzení testem.

Důvěra ve vládu se snížila

Dvě třetiny osob, které se zúčastnily průzkumu, nejsou spokojeny se současnými kroky české vlády. „Pouhá desetina mladých důvěřuje vládě, u starších lidí je to téměř polovina. Kdybychom měli hodnotit celkovou situaci ve společnosti, tak lze na základě výsledků říci, že pouhá jedna pětina dotázaných věří, že současná vláda krizi zvládá,“ informuje Ondřej Klubal z agentury STEM/MARK.

Podle dvou třetin respondentů měla vláda výrazněji korigovat opatření už v letních měsících. Nadpoloviční většina přiznala, že jejich důvěra ve vládu za posledního půl roku, kdy trvá pandemie, se snížila (60 procent) a pro třetinu zůstává stejná. Zvýšení důvěry je zcela výjimečné.

Fungování ministerstva se nezlepšilo

Na konci září na postu ministra zdravotnictví proběhla personální výměna. Ze všech stran kritizovaného Adama Vojtěcha nahradil epidemiolog Roman Prymula. Zásadní zlepšení fungování úřadu se ale s nástupem bývalého vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví podle dotázaných nekoná. Více než dvě třetiny osob tvrdí, že vše zůstalo při starém nebo došlo dokonce ke zhoršení.

„Negativní vnímání nového ministra se dalo očekávat. Jako epidemiolog přistupuje k nemoci razantně. Na toto hodnocení je ale brzy, teprve v budoucnu se ukáže, jaké dopady měla nově uvedená opatření a jaké hodnocení nový ministr od společnosti získá,“ dodal analytik Ondřej Klubal.