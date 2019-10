Největší podpoře se i v září podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) nadále těšilo hnutí ANO se 30 procenty, v porovnání s předchozím červnovým šetřením si o jeden procentní bod polepšilo. Druzí Piráti a třetí ODS si naopak během léta o tři až čtyři procentní body pohoršili. O dva procentní body shodně posílily ČSSD a SPD. Výsledky zářijového šetření dnes CVVM poskytlo ČTK.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: ČTK/Zehl Igor

Do Sněmovny by se podle zářijového volebního modelu CVVM dostali ještě komunisté. Lidovci, Starostové a TOP 09 zůstali těsně pod pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory.