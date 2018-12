Lidé nejvíc věří Babišovi a Bartošovi, nejmenší důvěru má Okamura a Bělobrádek

Výroba - Ostatní strojírenští technici Operátor/ka dat. 17 000 Kč

Ostatní strojírenští technici Operátor/ka dat. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce: , -vypracování přípravných dokumentací pro technickou sekci,, -zpracování projekčních podkladů jednodušších sestav,, -vedení technické dokumentace,, -zakládání výrobních kusovníků,, -zadávání dat do IS., , , Požadujeme: , -SŠ s maturitou ve strojírenském oboru,, -znalost konstrukčních programů,, -zkušenost s prací v IS výhodou,, -znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook),, -loajalitu, , -pečlivost,, -praxe na obdobné pozici výhodou., , Nabízíme:, -zázemí silné tradiční společnosti,, -odpovídající finanční ohodnocení,, -firemní výhody (jazykové kurzy, dotované stravování, odborné vzdělávání atd.).. Pracoviště: Čkd blansko holding, a.s., Gellhornova, č.p. 2228, 678 01 Blansko 1. Informace: Kateřina Kohutová, +420 516 403 721.