Působení bývalého prezidenta Miloše Zemana na Hradě vnímají lidé negativně. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ve všech zkoumaných oblastech převažovalo kritické hodnocení nad pozitivním. Lidé Zemanovi nejvíce vyčítají, že málo dbal o vážnost a důstojnost svého úřadu. Myslí si to téměř tři čtvrtiny dotázaných.

„V porovnání s předchozími prezidenty Václavem Havlem a Václavem Klausem v období na konci jejich působení hodnotili občané u Miloše Zemana lépe, jak byl v kontaktu s občany a znal jejich problémy,“ uvedlo CVVM. V ostatních oblastech ale Češi hodnotí Zemana hůře než jeho předchůdce.

Nedostatečnou péči o vážnost a důstojnost úřadu mu vyčítá 73 procent dotázaných. Jen nepatrně nižší podíl negativních odpovědí CVVM zaznamenalo na otázku, jak prezident působil jako autorita u občanů. Zemanovu reprezentaci Česka v zahraničí pak hodnotí kriticky 67 procent lidí.

Více než tři pětiny občanů nejsou spokojené s tím, jak bývalý prezident ovlivňoval vnitropolitický život v Česku. Kritiku od 57 procent dotázaných si vysloužil rovněž za to, jak byl v kontaktu s občany a znal jejich problémy. Relativně nejvíce lidé oceňují, jak Zeman plnil funkce svěřené mu Ústavou ČR, ačkoliv i v tomto bodě převažují negativní názory. Kladně u této otázky hodnotí Zemana 40 procent dotázaných, opačný názor má 54 procent Čechů.

Zhoršení ve všech aspektech

Proti předchozímu průzkumu z ledna 2020 se hodnocení Zemana výrazně zhoršilo ve všech parametrech. „Ve všech případech dosáhlo nejkritičtější podobu za celou dobu jeho působení ve funkci,“ uvedlo CVVM.

Největší propad byl zaznamenán v otázce toho, jak je v kontaktu s občany a zná jejich problémy. Právě v této oblasti převažovaly v předchozích průzkumech vždy pozitivní odpovědi, od toho minulého ale jejich podíl klesl o 20 procentních bodů.

„Z perspektivy celého období výkonu jeho funkce je možné konstatovat, že prezident Miloš Zeman byl hodnocen výrazně nejpříznivěji v lednu roku 2016,“ podotkli statistici. V období mezi roky 2016 až 2020 se pak Zemanovo hodnocení bez výraznějších výkyvů drželo poměrně vysoko. Podle CVVM lze za klíčový moment obratu označit přelom let 2020 a 2021, kdy na českou společnost těžce dolehla nedobře zvládnutá druhá vlna pandemie covidu, která výrazně podlomila do té doby poměrně vysokou důvěru v centrální instituce v čele s tehdejší vládou.

„Hodnocení Miloše Zemana bylo vždy výrazně polarizovanější, než bylo hodnocení obou jeho předchůdců, přičemž značnou část jeho podporovatelů tvořili lidé, kteří se jinak k politickým institucím vymezovali negativně,“ dodali statistici. Zároveň podotkli, že na konci svého funkčního období byl Zeman ve všech ohledech lépe hodnocen v Čechách než na Moravě. Je to poměrně výrazný obrat oproti minulosti, kdy naopak na Moravě byla jeho podpora podstatně silnější.

Zeman, který v politice aktivně působil od 90. let, byl do nejvyšší státní funkce zvolen v roce 2013 v první přímé volbě hlavy státu. Uspěl také o pět let později. Letos v březnu ho na Hradě vystřídal Petr Pavel.