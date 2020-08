První výsledky průzkumu Deníku: Čtenáře v krajích pálí hlavně doprava

Opravit silnice a zlepšit návaznost spojů – to jsou hlavní úkoly, kterým by se mělo věnovat nové vedení kraje, které vzejde z říjnových voleb. Alespoň podle prvních průběžných výsledků unikátního dotazníku, v němž Deník zjišťuje, jak se lidem v krajích žije. Právě dopravu respondenti nejčastěji označují jako oblast, která by si zasloužila větší pozornost.

Oprava frekventované silnice I/55 Olomouc - Přerov u Vsiska, 7. července 2020 | Foto: Deník / Jiří Kopáč