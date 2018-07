Průzkum: Sněmovní volby by opět vyhrálo ANO, největší propad zaznamenali Piráti

Sněmovní volby by v červnu podle modelu Kantar TNS vyhrálo ANO s 28,5 procenty, oproti květnu si mírně polepšilo. Druzí by skončili občanští demokraté a třetí Piráti, kteří v porovnání s posledním průzkumem ztratili 2,5 procentního bodu, což je největší meziměsíční propad ze všech stran.

Do dolní komory by se podle agentury dostaly i další dosavadní sněmovní strany s výjimkou TOP 09, která by měla 3,5 procenta hlasů. Model dnes zveřejnila Česká televize (ČT).

Hnutí ANO si v červnu polepšilo o 1,5 procentního bodu. Od února přitom vykazovala podpora ANO spíše sestupnou tendenci, jen minulý měsíc ztratila 3,5 procentního bodu. Podle posledního modelu se stále nachází pod svým ziskem z podzimních voleb do Poslanecké sněmovny.

Druhé místo nadále zaujímá ODS, které model přisoudil 15,5 procenta, což je o čtyři procentní body více, než byl výsledek sněmovních voleb. Třetí místo patří Pirátům, kteří v aktuálním výzkumu zaznamenali největší meziměsíční propad ze všech stran, a to o 2,5 procentního bodu na 12 procent. Podle analytika TNS Kantar Pavla Ranochy se nejmarkantněji tento pokles projevil u jejich hlavní cílové skupiny, tedy lidí do 30 let. U nich prefence klesly z 30 na zhruba 23 procent.

"Směr, kam odcházejí, není možné říct úplně jasně, je to hodně roztříštěné, buďto říkají, že už k volbám nepůjdou, případně odcházejí k ODS, ke STAN, Zeleným, SPD," řekl ČT Ranocha. Podle něj čekali voliči od Pirátů něco jiného a teď jsou zklamaní nebo stranu dostihla špatná čitelnost, Piráti nedokážou úplně prodat to, co dělají, míní.

Další strany by v červnu získaly méně než deset procent. Konkrétně SPD dosáhla 9,5 procenta, sociální demokracie osmi procent a komunisté mají sedm procent. V aktuálním volebním modelu by pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, ještě překročily STAN s 5,5 procenty a KDU-ČSL s pěti procenty. Do Sněmovny by se nedostala TOP 09, která proti květnu ztratila a získala by jenom 3,5 procenta hlasů.

Pokud by se konaly volby do Poslanecké sněmovny v červnu, pak by o svém výběru bylo pevně rozhodnuto 42 procent voličů a dalších 31 procent by své rozhodnutí spíše neměnilo. Asi čtvrtina současných voličů pak deklaruje, že by své rozhodnutí spíše nebo velmi pravděpodobně ještě změnila. Ochota jít k volbám do Poslanecké sněmovny dál přesahovala průměr z minulých let.

Průzkum se uskutečnil od 2. do 22. června a zúčastnilo se ho 854 respondentů.