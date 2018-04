Průzkum: Vedoucí ANO mírně ztratilo, polepšily si ODS a KDU-ČSL

Hnutí ANO má podle dubnového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) nadále největší podporu. V porovnání s únorovými a dubnovými výsledky se ale jeho zisk snížil pod třicetiprocentní hranici. Od března si naopak mírně polepšily ODS a hlavně KDU-ČSL. Mezi ně se vklínili Piráti, ČSSD, KSČM a hnutí SPD, které na rozdíl od komunistů svůj zisk také mírně vylepšilo.

Ostatní strany včetně TOP 09 a STAN by získaly méně než pět procent hlasů. Výsledky dubnového průzkumu dnes CVVM poskytl ČTK.

ANO by podle volebního modelu nyní získalo 29 procent hlasů, což je o půldruhého procentního bodu méně než v březnu. Druhá ODS by měla 13,5 procenta hlasů, meziměsíčně o jeden procentní bod více. Piráti by stejně jako v březnu dostali 12,5 procenta hlasů, ČSSD o jeden procentní bod méně. KSČM by měla deset procent, o jeden procentní bod si pohoršila. Stejnou měrou se zvýšil zisk SPD se 7,5 procenta. Lidovci se 6,5 procenta v porovnání s březnem o dva procentní body polepšili.

Těsně pod limitem pro vstup do Sněmovny by stejně jako v březnu skončila TOP 09 s 4,5 procenta hlasů, STAN by dostal tři procenta, o půldruhého procentního bodu méně než minulý měsíc. Z ostatních stran na tom byli s jednoprocentní podporou nejlépe Zelení.

"Všechny tyto změny se ovšem pohybují na hraně statistické významnosti a nelze jim přikládat výraznější věcnou důležitost," uvedlo k ziskům a ztrátám CVVM.