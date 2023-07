Průzkum: Vláda nedostatečně bojuje s dezinformacemi, myslí si většina dotázaných

ČTK

Vláda nedostatečně bojuje proti konspiracím a dezinformacím, domnívá se 63 procent Čechů. Naopak 18 procent veřejnosti považuje boj s dezinformacemi za dostatečný. Zbývajících 19 procent dotázaných to podle svých slov nedokáže posoudit. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas (ČRo). Konal se na konci června a zúčastnilo se ho tisíc lidí starších 18 let.

Fake news - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock