CVVM provedlo průzkum mezi tisícovkou lidí starších 15 let od 30. listopadu do 11. prosince, tedy v době, kdy se veřejnost dozvěděla o existenci závěrečné auditní zprávy Evropské komise o střetu zájmů Babiše a o pokračování jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo.

"Při srovnání období před obnovením trestního stíhání a po obnovení trestního stíhání nejsou v míře podpory stran žádné statisticky významné rozdíly," uvedli autoři průzkumu.

Více než pět procent, nutných pro vstup do Sněmovny, by nyní ještě získaly ČSSD, KSČM a KDU-ČSL. Těsně nad touto hranicí by skončila SPD. STAN, TOP 09 a Trikolóra získaly podporu mezi 3,5 až čtyřmi procenty, to podle CVVM ale nutně nevylučuje jejich šance na případný vstup do Sněmovny.

Bez výrazné změny

Sociální demokraty by v prosinci ve volbách podpořilo deset procent voličů, komunisté by získali osm procent hlasů a lidovci 6,5 procenta. V porovnání s listopadových průzkumem se podpora žádné ze stran statisticky významně nezměnila.

Parlamentních voleb by se v prosinci podle svého vyjádření zúčastnilo 62 procent Čechů, 32 procent lidí svoji účast vyloučilo. Reálná účast ve volbách v říjnu 2017 byla 60,8 procenta.

Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.