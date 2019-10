Podpora vládní ČSSD v září o jeden procentní bod klesla, menší vládní strana se podle modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi dostala na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Naopak o dva procentní body na 6,5 procenta posílila od srpna KSČM, která vládu hnutí ANO a sociálních demokratů toleruje.

Předseda ČSSD Jan Hamáček a místopředseda strany Roman Onderka před novináři | Foto: ČTK

Ve volbách by zvítězilo ANO, udrželo podporu 30 procent. Podle volebního modelu, který dnes zveřejnila Česká televize, by se do Sněmovny dostalo devět stran.