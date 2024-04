Eurovolby by vyhrálo ANO. Hranici by překročila i koalice s komunisty

ČTK

Volby do Evropského parlamentu by nyní v Česku vyhrálo podle průzkumu agentury STEM/MARK hnutí ANO s 27,5 procenta hlasů před koalicí Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), kterou by volila pětina lidí. Zhruba po deseti procentech hlasů by dostala koalice Starostové a osobnosti pro Evropu, kterou tvoří hnutí STAN a SLK, a koalice SPD a Trikolory. Podobný zisk by měli i Piráti. Pětiprocentní hranici by ještě překročila koalice Stačilo! v čele s komunisty a koalice Přísahy a Motoristů sobě. S ohledem na očekávanou nízkou volební účast je ale třeba brát výsledky průzkumu s obezřetností, sdělila v tiskové zprávě agentura.

Volby - Ilustrační foto | Foto: ČTK