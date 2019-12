ANO by stejně jako v říjnu dalo hlas 30,5 procenta voličů. Na volebních preferencích vládního hnutí se neprojevila listopadová demonstrace na Letné proti aktivitám šéfa ANO Andreje Babiše, uvedla agentura. Podobně do zisku Pirátů, který zůstala na říjnových 12,5 procenta, se podle Medianu nepromítly spory uvnitř této strany. Díky posunu o jeden procentní bod by stejného zisku dosáhla ODS.

SPD, ČSSD a KSČM by shodně dostaly 7,5 procenta hlasů. Pro hnutí Tomia Okamury to znamenalo od října pokles o půl procentního bodu, o které si naopak polepšili komunisté. Stejný přesun voličské přízně potkal TOP 09 a KDU-ČSL. Zatímco lidovci se vyšplhali na pětiprocentní hranici, TOP 09 v období výměny v čele strany naopak mírně ztratila a měla by 5,5 procenta. Sociální demokraté udrželi říjnový výsledek. Stejně tak Starostům by znovu dalo hlas šest procent voličů.

Z dalších stran by hnutí Trikolóra dostalo dvě procenta hlasů, podpora Zelených je o půl procentního bodu nižší. Předpokládané zisky stran byly agenturou zaokrouhleny na půl procenta. Statistická chyba podle Medianu činí 0,5 procentního bodu u menších stran a 3,5 procentního bodu u nejsilnějších stran.

Podíl pevného jádra voličů

Median zjišťoval také podíl pevného jádra voličů jednotlivých stran a jejich nejvyšší volební potenciál. Nejlépe je na tom dlouhodobě ANO. Pokud by hnutí volili všichni lidé, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast u voleb, mohlo by získat 36,5 procenta voličů, o tři procentní body více než v říjnu. Přesvědčených voličů mělo ANO 22 procent, o 1,5 procentního bodu více než v říjnu.

Volební potenciál Pirátů činil 19,5 procenta a ODS 18,5 procenta. Občanští demokraté ale měli o něco silnější voličské jádro než Piráti, a to 7,5 procenta proti šestiprocentnímu pirátskému. Další v pořadí jsou Starostové s volebním potenciálem 13,5 procenta, jistý zisk by ale měli 2,5procentní.

SPD by mohla získat hlasy 12 procent voličů, ČSSD 11 procent, KSČM deseti procent. Volební potenciál TOP 09 činil 9,5 procenta, u lidovců byl osmiprocentní.

Průzkum pro svůj volební model prováděla společnost Median od 29. října do 30. listopadu. Zapojilo se do něj 1126 respondentů ve věku od 18 let.