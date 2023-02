Uvedla, že se chce aktivně angažovat v charitě a zaměřit se na hledání příkladů dobré praxe, jak účinně pomáhat lidem v nouzi. „Již nyní nám chodí plno dopisů a lidé nám píšou, s čím se potýkají. Někteří jsou opravdu ve složité situaci a nechci to nechat být,“ potvrdila.

Pavlová si jako jedno z velkých témat vybrala podporu matek samoživitelek. „Téma mi je velmi blízké, také jsem sama vychovávala dceru a pokoušela se vše kloubit s prací,“ poznamenala. Při středečním programu v Chebu pozvala dvě samoživitelky z regionu na oběd a měla pro ně překvapení, z něhož by ráda udělala tradici.

Když s manželem během povolební dovolené pobývali v lázeňském rezortu Pawlik ve Františkových Lázních, dohodla se zdejší manažerkou Hanou Douchovou dva pobytové poukazy pro maminky Lucii a Ivu a jejich malé děti.

S manželem nyní dostávají desítky pozvánek od nejrůznějších penzionů a hotelů. Ráda by je přesměrovávala právě na neúplné rodiny s dětmi, které si takové zážitky nemohou dovolit. „Bylo by to pod mou patronací, hoteliéři by na to mohli slyšet. Tohle je první pokus, abychom si vyzkoušeli, jak by to mohlo fungovat,“ vysvětlila Pavlová.

Sama a bez peněz

Obě maminky jí při obědě vyprávěly své příběhy. Lucie žila sedm let ve Velké Británii, pak pracovala v Česku v bance. Když porodila druhé dítě, manžel si našel mladší přítelkyni. „Stavěli jsme dům, všechno mělo být krásné. Najednou jsem se ocitla v těžké situaci a bez peněz. Zůstala jsem na mateřské s miminkem a neměla si jak vydělat,“ popsala.

Události se projevily i na její psychice. Tehdy se dozvěděla o chebském centru Nádech, jež podporuje právě samoživitelky. „Ale ona k nám přišla, jestli nepotřebujeme s něčím pomoci, ne že potřebuje pomoci ona. A přinesla krabici od bot plnou dárků pro děti,“ s úsměvem si vybavila dvojčata Věra Luhanová a Petra Zábranová, které Nádech provozují.

Jelikož v centru měla o hlídání dcery postaráno, stovky hodin tu strávila dobrovolnickou prací. Přebírala dary, třídila, skládala a setkávala se s lidmi, kteří také procházeli nelehkou situací. „Dokázala jsem vyslechnout, podpořit a přestala řešit sebe. Pomáháme si s maminkami navzájem, a tím si dáváme naději, že bude lépe,“ řekla Lucie.

Ačkoliv má napjatý rozpočet, nikdy nezapomene odeslat alespoň malou částku chebskému Hospici sv. Jiří nebo nadaci Dobrý Anděl. Její dceři je nyní pět let, a aby ji stihla vyzvedávat ze školky a odvádět na kroužky, pracuje v administrativě jen na šest hodin a bere proto nižší mzdu. Pavlová pozvala na oběd i zástupkyni Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a začaly ještě v restauraci vymýšlet způsob, jak by šlo mezi partnerskými firmami najít Lucii lépe placenou práci.

Do života jí zasáhla nemoc

Druhá z podpořených samoživitelek, Iva, přišla do restaurace i se svým pětiletým synem Maximem. Bývalá policistka se stala samoživitelkou, když jí partner zemřel na rakovinu. Krátce předtím se i ona dozvěděla vážnou diagnózu – rakovinu slinivky břišní. „Na tuto chorobu umírá do roka devadesát procent lidí. Já už jsem vlastně přežila svou smrt,“ zmínila.

Na psychice jí nepřidaly ani některé necitlivé výroky lékařů k jejím prognózám. „Změnila jsem proto radši pražskou nemocnici za chebskou, kde mají lékaři i většina personálu lidský, skoro až rodinný přístup,“ podotkla. Nyní je po operaci a má za sebou několik chemoterapií. Aby vyšla s penězi, snaží se navzdory invalidnímu důchodu a těžké diagnóze nastoupit aspoň na poloviční úvazek do práce.

„S tímto mám bohužel také své zkušenosti. Prošla jsem si rakovinou štítné žlázy a zažila jsem jak skvělé doktory, tak ty méně citlivé,“ komentovala přístup zdravotníků Pavlová. S Ivou chce zůstat v kontaktu a zkusit jí zprostředkovat nějakou odbornou pomoc.

Hoch dostal placku

„Přijde i pan prezident?“ zeptal se maminky Max. „Přijde se za tebou sem podívat, zařídíme to,“ ujistila ho budoucí první dáma. Od té chvíle byl hošík nosem nalepený na skleněné dveře a nedočkavě prezidenta vyhlížel. „Tak kdepak je tady ten Maxík?“ ozvalo se za chvíli v místnosti. Chlapečkovi zazářily oči nadšením, potřásl si s Petrem Pavlem rukou, nechal si od něj podepsat fotku a dostal lego.

Zdroj: Deník„Nemáte prosím náhodou i tu placku se lvem?“ zeptala se maminka. „On je totiž taky lev. Narodil se v tomhle znamení a překonal toho za těch pět let víc než mnozí za celý život,“ dodala. Za chvíli už prezidentova asistentka přišpendlila Maxovi na mikinu vytouženou placku. A Max si pod mikinu strčil podepsanou fotku s věnováním. „Abych ji neztratil,“ vysvětlil.