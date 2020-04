Testovací místa v Zítkových sadech u Palackého náměstí, na náměstí Míru a v Kateřinské zahradě poblíž Karlova náměstí jsou v provozu i o víkendu, znovu se otevřou v 10:00.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Za první dva dny do dnešních 18:00 bylo otestováno 194 dětí mezi osmi a 17 lety, 942 mladších dospělých do 39 let, 1211 starších dospělých do 59 let a 697 seniorů mezi 65 a 89 lety. Nejvíc je tak potřeba ještě otestovat dětí, pro které je vyhrazeno místo v Kateřinské zahradě odpoledne po 15:00. Naopak jen zhruba 300 testů zbývá udělat ve skupinách starších dospělých a seniorů, kteří mohou také mířit primárně do testovacího místa v Kateřinské zahradě od rána do 15:00.

Za první den bylo vyšetřeno v Praze 1888 lidí, zájem podle organizátorů z řad 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a armády překonal očekávání. Lidé přicházeli stát fronty už dvě hodiny před otevřením míst, zejména u testovacího místa pro seniory pak docházelo ke sporům a drobným potyčkám. Kvůli nedodržování rozestupů museli zasahovat i městští strážníci. Ode dneška byla lidem ve frontě vydávaná pořadová čísla. Zájem ve většině věkových skupin byl proti prvnímu dni zhruba poloviční, mírně víc přišlo seniorů.

Testuje se i v Brně, Litoměřicích či Litovli

Další testovací místa jsou v Brně, kde za první dva dny zvládli otestovat 2000 lidí. Výzkumníci testují také obyvatele Litoměřic, za první den jich přišlo 750. Dnes se začalo testovat také v Olomouci a Uničově a Litovli. Tyto lokality byly na začátku epidemie uzavřené kvůli vysokému výskytu nakažených.

Studie kolektivní imunity - Praha:

Věková skupina Plánovaný počet testovaných Otestovaných za první den Otestovaných za druhý den Zbývá otestovat 8-17 let 1000 146 48 806 18-39 let 1500 612 330 558 40-59 let 1500 796 415 289 60-89 let 1000 334 363 303 Celkem osob 5000 1888 1164 1956

Zdroj: ÚZIS