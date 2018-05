První máj: Svátek práce? Ano, ale také den zamilovaných

První květen se před rokem 1989 v Československu neobešel bez masových průvodů. Dnes si jej jako Svátek práce připomínají především členové politických stran a hnutí.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

První máj, který připadá na dnešek, není ale jen Svátkem práce. U nás má význam ještě jako den zamilovaných aneb pravý lásky čas.

Patří k němu líbání pod rozkvetlou třešní, jabloní či břízou, ale také další tradice: stavění májky, lidové veselice a loučení se zimou a vítání jara.

Podle etnografky Kláry Posekané mohla dnešní podoba slavení Prvního máje vzniknout na počátku minulého století v souvislosti s představitelem romantismu, básníkem Karlem Hynkem Máchou, a jeho lyrickoepickou skladbou Máj…

Co je bližší dnešním zamilovaným, Den svatého Valentýna, nebo První máj?

„Jednoznačně první máj, vždyť k jaru přece láska patří, tak to vidím já i moje partnerka,“ svěřil se Deníku novomanžel Petr z Karviné.

JARO VÍCE PŘEJE LÁSCE

„Svátek svatého Valentýna k nám byl uměle implantován a já ho jako svátek necítím, určitě jsem pro první květnový den. A přestože už mně i mé manželce není dvacet, prvomájové políbení pod rozkvetlou třešní si nenecháme ujít ani letos. O to více se na něho těším, neboť v tento den se budeme pohybovat mezi květy na olomoucké Floře, kam vyrážíme na výlet, takže věřím, že nějakou třešeň najdeme,“ řekl Deník zřejmý romantik pan Jaroslav ze Slezské Ostravy.

„Mám dojem, že jaro prostě lásce více přeje. Jistěže je pěkně, když se vám lýtka zapalují i v mrazivém únoru na svatého Valentýna, ale v květnu je to přece jen trochu příjemnější. Vždyť můžete společně vyrazit někam ven (nejen za třešní) a nemusíte sedět doma nad čokoládou či grogem ve svetru a teplých ponožkách,“ uvedla pro Deník vysokoškolačka Klára. „Doufám, že to můj milý stihne, přijet do Ostravy ze zahraničí, kde studuje na Prvního máje a určitě se někam vypravíme do přírody,“ dodala ještě Klára.

A víte, proč právě k prvnímu květnu patří polibky pod rozkvetlou třešní? Právě ty by totiž měly ženám a dívkám zajistit, aby do roka a do dne neuschly. Podmínkou však je, aby to bylo opravdu z lásky.

V dřívějších dobách se dokonce tradovalo, že májový polibek je od muže něco jako příslib manželství a svatby, která by měla být na spadnutí.

ANKETA DENÍKU: Máte raději svatého Valentýna, nebo První máj?

Hana Fialová, sólistka souboru operety/muzikálu Národního divadla moravskoslezského:

Snažíme se s manželem dodržovat prvomájovou tradici líbání od třešní. Ale v posledních letech jsem si všimla, že třešní na sídlišti moc není, takže i to je možná impulz pro příslušné radnice… Miluji První máj a jaro, kdy všechno začíná kvést. Je to krása…

Petr Šiška, producent, textař, scenárista, hudebník:

K lásce patří jednoznačně květen, už také proto, že právě na začátku tohoto měsíce čtvrtého mám narozeniny (úsměv na tváři). Jsem rozhodně zastánce veršů Karla Hynka Máchy. Už proto, že svátek svatého Valentýna byl u nás uměle vytvořen, dovezen a stal se z něho neskutečný byznys, který mnohdy s láskou nemá nic společného…

Lucie Borhyová, moderátorka TV Nova:

Tradici líbání pod rozkvetlou třešní první květnový den s partnerem dodržuji. Dokonce jsem to rozšířila a beru s sebou děti, které také políbím. Vždy se snažíme, aby tento den byl pěkný, pokud to jde a nepracuji, tak si naplánujeme třeba i malý výlet, abychom byli šťastní a spokojení.

A co vy? Čemu dáváte přednost? Hlasovat můžete v anketě pod článkem.