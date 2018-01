První miminko nového roku se narodilo v Kadani. Pár vteřin po půlnoci

Pouhých dvacet pět vteřin po půlnoci přišel na svět první človíček nejen Chomutovska, ale celé České republiky.

Jakub Hrabal se narodil v kadaňské porodnici s mírou 50 centimetrů a váhou 3,67 kilogramu. Pro své rodiče je tak nejlepším dárkem do nového roku, jak potvrdila maminka Daniela Hrabalová. „Bylo to, jako by si do Nového roku počkal. Trochu doktorům zavařil, protože se ještě před porodem otáčel,“ uvedla s úsměvem.



Na Jakoubka čeká doma v Jirkově starší bráška Tadeáš, kterému je dva a půl roku, a táta Martin Hrabal.