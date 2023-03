Politology zaujal v inauguračním projevu nového prezidenta Petra Pavla apel na snahu poučit se z neúspěchu, nemalomyslnět a zkoušet věci znovu. Stanislav Balík i Ladislav Mrklas také v komentářích pro ČTK ocenili, že Pavel si na rozdíl od svého předchůdce Miloše Zemana nevyřizoval účty. Balík projev obsahově označil za zajímavý mix témat a poukázal na to, že Pavel příliš nezmiňoval vnitrostátní politiku. Podle Mrklase je to tak v pořádku, protože prezident by měl vnitrostátní politiku komentovat jen obecně a umírněně.

Projev prezidenta Petra Pavla ve Vladislavském sále | Video: Deník/Lukáš Kaboň

„Byl to zcela jiný projev, než jsme slýchali deset let od Miloše Zemana,“ poznamenal Balík, který je děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a výzkumníkem Národního institutu SYRI. Povšiml si toho, že Pavel hovořil spíše o společnosti než o politice. „Projev mě ničím úplně nepřekvapil. V zásadě se nesl v takovém duchu, v jakém se nesla jak předvolební kampaň, tak následně ty týdny, které předcházely inauguraci. Byl tam akcent na snahu spojovat a vrátit politice a úřadu prezidenta nějakou důstojnost,“ zhodnotil řeč Mrklas z CEVRO Institutu.

Pavel na inauguraci: Slova o (ne)rozdělené společnosti, slušnosti i jeho plánech

„Zajímavá je ta myšlenka, že není vždycky jediným důležitým bodem to, aby na konci byl úspěch, ale ta snaha se neustále pokoušet,“ uvedl Mrklas s tím, že toto téma se projevem táhlo jako červená nit. Balík souhlasil. „Přes některé ty povinné věci, které musí zaznít, tam Petr Pavel dal zajímavý důraz na opakovanou snahu poučit se z neúspěchu, zvednout se a jít dál, zkoušet to znovu, nemalomyslnět. To mě tam oslovilo asi nejvíc," řekl.

Projev Petra Pavla k veřenosti:

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Pavlovu zmínku o tom, že „pravda znovu zvítězila“, Balík označil za jedinou narážku na podobu prezidentské kampaně jeho protikandidáta, tedy šéfa opozičního hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. „Myslím, že si zachoval velké dekorum, že to zvládl okomentovat jenom takto a nijak blíž to nerozvádět, nevyřizovat si účty. Vzpomeňme si na to, jak vypadal druhý inaugurační projev Miloše Zemana, který byl žánrově úplně jiný, vyčítavý,“ připomněl.

Také podle Mrklase je velmi správným - a jediným možným - přístupem, že se Pavel v projevu „o nikoho neotřel, ač by si to možná leckdo zasloužil“. Politolog připomněl, že u Zemana byly výpady proti jeho odpůrcům a nepřátelům - ať už skutečným, nebo smyšleným - běžné.

Co můžeme čekat od prezidenta. Nový diskuzní pořad Deníku s prezidentem Petrem Pavlem a moderátorkou Kateřinou PerknerovouZdroj: Deník

Oba politologové se shodli na tom, že Pavlův avizovaný plán konkrétních cílů na prvních sto dní ve funkci není u prezidenta v parlamentním režimu úplně obvyklý. Mrklas řekl, že podobné plány přísluší spíše vládě, potažmo krajům nebo třeba starostům. Balík obecně zmínil, že prezidentský úřad by měl být aktivní spíše méně. Chce ale hodnotit až konkrétní kroky, které Pavel učiní.

„Bude aktivní a pro nás to zcela jistě bude velký rozdíl oproti tomu, co jsme zažili s Milošem Zemanem hlavně v těch posledních pěti letech. To, že se bude scházet s lidmi, třeba i s představiteli opozice, jsme si už trochu odvykli, ale prezidentskému úřadu to sluší. A pokud ta aktivita znamená tohle, tak s tím samozřejmě nikdo nemůže mít žádný problém,“ poznamenal.

Outfit v českých barvách. První dáma Eva Pavlová oblékla šaty návrhářky ze Zlína

Mrklas ve zveřejnění plánu vidí Pavlovu snahu o vysokou míru transparentnosti a také pozvání k tomu, aby novináři o jeho prezidentských krocích informovali. „Je otázka, jestli to tak bude pořád, nebo jenom těch prvních sto dní, ale to teprve uvidíme,“ uzavřel.

Když před deseti lety nastupoval do prezidentské funkce Zeman, politologové se pozastavovali nad tím, že se ve svém inauguračním projevu nedotkl řady důležitých oblastí, například zahraniční politiky. Vadilo jim také, že kritizoval média. Za nešťastné označili i to, že v úvodu řeči zmínil problematickou opoziční smlouvu.