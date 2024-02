Šikana vzniká ve třídě postupně. Nejvíce zranitelní a odlišní se ocitají na okraji skupiny, zažívají ponižování. „Důležité je dbát na prevenci a ve škole vytvářet bezpečné a vlídné prostředí,“ říká v rozhovoru pro Deník psychoterapeut a přední odborník na šikanu Michal Kolář.

Šikana vzniká ve třídě postupně. Nejvíce zranitelní a odlišní se ocitají na okraji skupiny, zažívají ponižování. „Důležité je dbát na prevenci a ve škole vytvářet bezpečné a vlídné prostředí," říká v rozhovoru pro Deník psychoterapeut a přední odborník na šikanu Michal Kolář.

Z mezinárodního šetření PISA 2022 plyne, že čtvrtina patnáctiletých žáků na českých školách je terčem šikany několikrát do měsíce, čtvrtina se cítí být outsidery. Tato čísla jsou ve srovnání s dalšími zeměmi nadprůměrná. Co tomu říkáte?

Jde o velmi tristní zprávu. Čtvrtina našich dětí je legálně vystavena traumatizaci. Následky bývají velice vážné, někdy dlouhodobé nebo i celoživotní. Že jsme pod průměrem zemí OECD, tragédii umocňuje. Alarmující výsledky by měly zasáhnout zodpovědné politiky a úředníky. Jde o komplexní problém, nicméně třeba školy, které jedou na výkon a na prestiž, jsou dobrým podhoubím pro neosobní atmosféru a šikanu. Naštěstí přibývá i těch škol, které upřednostňují bezpečí a laskavé vztahy. Daří se jim to a také výukové výsledky mají dobré.

Vidíte tedy v prevenci šikany na českých školách přece jen nějaký posun?

Udělal se obrovský kus práce. Stále ale většina pedagogů není připravena. Vzdělávání v oblasti prevence šikany probíhá často nahodile, krátkodobě. Vypracoval jsem koncepční pětiúrovňové vzdělání pro léčbu šikany. Zájem ze strany škol je mimořádný, oficiální úředníci však mlčí.

Je wellbeing (osobní pohoda) v českých školách stále ještě v plenkách? Co mohou školy udělat pro to, aby do nich žáci chodili rádi a nevyskytovala se tam šikana?

Wellbeing je u nás skutečně v začátcích. Situaci jde zásadně zlepšit třeba pedagogickými komunitami, které se snaží, aby se všichni cítili dobře a navazovali zmíněné vlídné a bezpečné vztahy. Pak teprve mohou žáci naplno rozvinout svůj potenciál. Pomáhal jsem tyto komunity zavádět. Funguje to velmi dobře i jako prevence šikany.

Týden pro wellbeing ve škole (13. – 20. února 2024) Šedesátka organizací se postavila za myšlenku, že wellbeing, tedy osobní pohoda, není jen příjemná nadstavba vzdělávání. Ale že jde o zásadní princip, bez nějž nelze dosáhnout významného zlepšení v duševním zdraví ani ve vzdělávacích výsledcích. Během sedmi dní plných workshopů, online i offline seminářů, vzdělávacích kampaní, happeningů a školních projektů chtějí ukázat, že jde vytvořit školy, kde se všichni cítí dobře a naplno rozvíjí svůj potenciál. Týden pro wellbeing ve škole koordinuje Partnerství pro vzdělávání 2030+. Mediální partnerem je Deník.cz.

Mají oběti šikany společné znaky?

Riziková je hlavně zvýšená zranitelnost a odlišnost v klíčových vlastnostech osobnosti a v rámci norem skupiny. Za nepříznivých okolností se ale může stát obětí každý.

Co jsou společné znaky agresorů?

Agresoři ve škole nebývají psychopati, ale normální kluci a holky. Žáci ve třídě hledají a vymezují si své místo a někteří to nedělají poctivě. Snaží se prosadit pomlouváním, zesměšňováním, vytvářením aliancí, izolací. Nejvíce zranitelné a odlišné žáky vyčlení na okraj skupiny. Na jejich úkor nelítostně upevňují soudržnost: My jsme ti správní. Oni k nám nepatří.

Psycholog Michal Kolář vysvětluje, jak vzniká šikana: 1. stadium: Odehrává se téměř v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený a nevlivný, na jehož úkor ostatní dělají „legrácky“. 2. stadium: V krizové situaci si třída najde otloukánka, který funguje jako hromosvod. 3. stadium: Vydělí se jádro útočníků. Ti začnou spolupracovat a systematicky šikanovat nejvhodnější oběti – nejvíce zranitelné jedince, kteří neumějí skrývat strach. 4. stadium: Dojde k bodu zlomu, šikanování se stane nepsaným zákonem i pro další děti ve třídě a celá skupina se stává krutou. 5. stadium: Zavládnou vztahy totality.

Někdy šikanuje bývalá oběť. Jak k tomu dojde?

Například bývalá oběť na základce chce předejít svému týrání na střední. Začne sama šikanovat, případně se přidá k nějakému průkopníkovi.

Jak traumatizující může být pro přihlížející žáky, když jsou zoufalí z dění ve třídy, ale bojí se ozvat? Co byste jim radil?

Pro takové žáky to může být velmi bolestivé. Zejména když škola neumí šikanu řešit a žák se nedovolá pomoci. Může zavolat, napsat nebo chatovat na Linku bezpečí. Případně se obrátit na rodiče.

Jakým způsobem dnes nejčastěji probíhá šikana na školách?

Ze dvou třetin jde o tradiční školní šikanu, z jedné třetiny o kyberšikanu. Kyberšikana bývá propojena se šikanou na půdě školy a role obětí a agresorů se často přenášejí i do kyberprostoru. Nejčastěji se vyskytují počáteční stadia šikany. Hodně se v poslední době setkávám se vztahovou šikanou, která se děje vyčleňováním a může nabýt obludných rozměrů. A také s psychickou šikanou.

Jak časté je šikanování učitelů? Jak se ten, kdo disponuje mocí, stává obětí?

Se šikanou učitelů se setkávám často. Žáci k jejich ponižování a týrání používají agresi a manipulaci. Záměrem je ublížit, zničit, poslat na psychiatrii. Nemusí to být chyba učitele. Některé konstelace tříd jsou pro různé úředníky nepředstavitelné. Většina žáků se odmítá učit a neuznává autoritu učitele. Uhájit oficiální moc není samozřejmé. Praktikuje se tu hra se strachem. Jakmile žáci rozpoznají zranitelnost učitele, tak ji zneužijí. Potom proti němu stojí třicetihlavá saň.