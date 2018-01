Ptáky v zimě nekrmte pečivem. Může je dokonce i zabít

V Praze i v dalších částech České republiky se výrazně ochladilo. Lesy hl. m. Prahy proto jako každou zimu na nejen žižkovský park Vítkov umístily asi 20 veřejných ptačích krmítek. Dosypávat do nich můžete i vy, ale především zrní. V žádném případě opeřencům nedávejte pečivo. Mohlo by je otrávit.

Pokud se půjdete projít k památníku Vítkov v Praze 3, uvidíte tu několik dřevěných či plastových krmítek. Lidé sem umísťují pro ptáky i loje v barevných síťkách. „Průběžně krmítka kontrolujeme a zhruba jednou za měsíc do nich dodáváme navíc slunečnice. To se ukázalo jako dostatečné, protože jsou jinak zásobena návštěvníky parku,“ vysvětlila mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petra Fišerová.

Pokud chcete malým opeřencům v zimě pomoci i vy, můžete. Dávejte ale pozor, co do krmítek dáváte. Patří do nich zejména olejnatá semena, především slunečnice, ale i proso nebo mák. Ptáci si také pochutnají na drcených ořechových jádrech.

„K doplnění mohou sloužit i ovesné vločky a suché plody, eventuálně kousek jablka. Co se ale do krmítka zásadně nesmí dávat je pečivo v jakékoliv formě. Tudíž žádné suché rohlíky, housky nebo chleba. Už vůbec ne zbytky z kuchyně. A to hlavně z důvodu obsahu soli, která může být pro ptáky až jedovatá,“ upozornila Petra Fišerová.

Zpívajícím opeřencům dávejte potravu jen v zimě, v období nouze, když venku mrzne a je sníh. Určitě ne celoročně. „Zimní přikrmování se týká zejména drobných ptáků, kteří zde zůstávají, jako jsou sýkorky, brhlíci, zvonci, kosi, pěnkavy. Občas přiletí i strakapoud nebo dlask,“ popsala mluvčí Lesů hl. m. Prahy.

Suché a tvrdé pečivo můžete využít na krmení ptactva na řekách či rybnících. „Na nezamrzajících vodních plochách ve městě se sdružují hlavně labutě, divoké kachny, kormoráni. Dokonce sem v zimě přilétají i vzácné či méně obvyklé druhy ze severu jako třeba morčáci. Tyto druhy lze přikrmovat i suchým pečivem, ale v omezeném množství,“ doplnila Fišerová.

Přebytečné pečivo, které doma nespotřebujete, ale rozhodně nesypejte do lesů. Zvířatům můžete ublížit a často pak umírají ve velikých bolestech. Kvůli neukázněným návštěvníkům zookoutku v Malé Chuchli o svátcích uhynula například laň siko, koza a srnec. Lidé i přes výstražné cedule zvířatům nasypali enormní množství pečiva, což se jim bohužel stalo osudným.