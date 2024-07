ČTK dnes 20:52

Vláda ve středu schválila novelu zákona, která zakazuje prodej pyrotechnických výrobků na tržištích, ve stáncích a v jiných přenosných zařízeních. Výjimku má nejméně nebezpečná kategorie zábavní pyrotechniky F1 dostupná od 15 let, ve které jsou například bouchací kuličky. Obce by také mohly získat pravomoc používání pyrotechniky na svém území či jeho části zakázat, a to dlouhodobě i jen po vymezený čas. Vyplývá to z oznámení ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) po jednání vlády.