Vyrůstal v rodině, kde vládlo násilí, nenávist a alkohol. Otec ho chtěl zabít, když mu byly dva roky. Skončil na ulici jako bezdomovec. Zažil si šikanu. Ve dvaceti letech zkolaboval a skončil na psychiatrii. Své předky, mentalitu Romů a prapůvod zla ve své rodině hledal až v samotné Indii. Jak se tedy dostat ze soukolí domácího násilí, lze násilnické rodiče milovat, odpustit jim, a jaké následky takové činy mají? O tom mi vyprávěl můj dnešní host, známý zpěvák, skladatel, producent a autor knihy (Ne)pošli to dál Radek Banga, který objíždí školy a firmy, kde motivuje mládež a dospělé programem Když chceš, tak to dokážeš a (Ne)pošli to dál.

Alkohol a násilí. Vrazi dětské duše! | Audio: Deník/Bohumila Čiháková

Na Radka se obrací čím dál více dětí, které žijí v násilnické rodině. Sdílí s ním své příběhy, hledají pomoc a pochopení. „Když už si myslím, že mě nic nepřekvapí, tak si přečtu něco šíleného. Snažím se ty děti motivovat k tomu, aby vyhledaly odbornou pomoc. Pokud je v rodině překročený zákon, tuto skutečnost nahlásím,“ říká zpěvák.

„Máma se s námi moc nemazlila. Místo čtení pohádek nám četla maximálně televizní program nebo nám dala pár facek. Žádné vysvětlování. Ale na druhou stranu, ona to takhle znala, takhle to naučili zase ji, a co si budeme povídat, v osmdesátých letech to bylo vlastně normální. Určitě jsme nebyli jediní, kdo v takovémto prostředí žil. U nás doma chyběla komunikace, a tu považuji za absolutní základ. Naflákat dítěti pár facek místo toho, aby mu rodič vysvětlil, co udělalo špatně nebo co se mohlo stát, ideálně jak tomu předejít, považuji za velkou chybu. Děti nejsou hloupé. Sám jezdím přednášky už dvanáct let, takže vím, že i ti nejmenší prvňáčci jsou natolik chytří, aby pochopili, že udělali nějakou chybu,“ vysvětluje Radek Banga.

Když mi Radek vyprávěl nejhorší okamžik, který udělal jeho otec, přemohla mě velká úzkost. Rodiče se dopouští fatálních chyb a děti si odnáší místo lásky a hezkých vzpomínek doživotní traumata. Lze rodičům odpustit a čím vším si Radek Banga v dětství prošel, si můžete poslechnout v dnešním podcastu.

Radek BangaZdroj: Deník/Bohumila ČihákováRadek Banga působí na české hudební scéně už od třinácti let. Od té doby vydal mnoho úspěšných nahrávek, získal řadu ocenění a vystupoval po celém světě včetně slavného festivalu v britském Glastonbury. Od roku 2000 je navíc aktivním producentem a stál za desítkami alb od hip-hopu po tradiční popové projekty. Napsal řadu hitů dalším interpretům, včetně Karla Gotta.



Posledních několik let se spojil s několika zahraničními producenty, především z USA, a naučil se na jejich seminářích zcela jinak pracovat se zvukem. A to vše mu otevřelo cestu k realizaci vlastního sólového debutového alba s názvem Věci jinak, jenž vyšlo v dubnu loňského roku u vydavatelství Supraphon.



Radek je nejen zpěvák, herec a skladatel, ale už desátým rokem také se svým programem Když chceš, tak to dokážeš! motivuje mládež po celé ČR. Z ohlasů dětí i učitelů vyplývá, že jeho životní příběh je pro ně velkou inspirací. Právě zpětné vazby byly jedním z důvodů, proč se Radek rozhodl k vydání knihy (Ne)pošli to dál. Jedná se o velmi otevřeně sdílený osobní příběh, který umožňuje čtenáři vidět očima dítěte a dospívajícího člověka problémy, se kterými se některé rodiny potýkají. Vybízí k zamyšlení nad zátěží, kterou si někdy neseme ze svého dětství a která se nezřídka táhne celými generacemi. V mnohých čtenářích kniha posiluje vědomí, že ať se ocitají v jakkoliv náročné situaci, je možné se s ní vypořádat a neposlat „to“ dál.



Díky svým přednáškám a 26letému působení na české hudební scéně si získal fanoušky napříč všemi generacemi. Naplno se také věnuje sociálním sítím. Jeho tiktokový účet aktuálně sleduje takřka 300 tisíc lidí. Největší předností Radkova obsahu je především autenticita, díky které si tak získává další a další fanoušky.

