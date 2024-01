Boj o korespondenční volbu se posunul o krok dál. Koalice, povzbuzená nálezem Ústavního soudu, zařadila pevné hlasování o tomto bodu na čtvrteční 15. hodinu. Prošla tedy do druhého čtení.

Poslanec Radek Vondráček (ANO) | Foto: Deník/Martin Divíšek

Předseda ústavně-právního výboru sněmovny Radek Vondráček v rozhovoru pro Deník vysvětluje, proč je situace v dolní komoře tak vyostřená. V úterý vládní poslanci dokonce chtěli omezit diskusní příspěvky na dva včetně faktických poznámek. „To byla podle mě hysterická reakce. Možná na vystoupení pana předsedy Okamury, který jedenáctihodinovým projevem trhnul rekord. Je to ale také výraz velké svévole. Když listujete historií, podobné pokusy o umlčení opozice byly vždy v době, kdy vládla ODS. Tak si říkám, kde je chyba, jestli snaha o omezení protistrany opravdu není v její DNA. Ale třeba jen slyším trávu růst. Každopádně za deset let, co jsem ve sněmovně, se to nestalo, je to bezprecedentní a je potřeba se tomu postavit. Moc hezky to řekl kolega Kohoutek: Parlament je od toho, abychom se názorově střetávali na jeho půdě, a nestřetávali se lidé na ulici mezi sebou,“ míní šéf ústavněprávního výboru.

Předsedkyně sněmovny neplní svou roli

Připomíná též, že obstrukce nejsou nic výjimečného, historicky ani geograficky. „Bohužel současné dvě strany politického spektra ještě nikdy od sebe nebyly vzdáleny tak jako dnes. Vedení sněmovny v osobě předsedy vždy bylo určitým moderátorem. Nyní ale paní předsedkyně Pekarová Adamová na takovou pozici absolutně rezignovala. Ba co víc, je dokonce nositelkou zákroků proti opozici a vyhrocuje debatu. Její prohlášení na sociálních sítích, že si to všechno zařídí a prosadí silou, se vymyká roli předsedkyně Poslanecké sněmovny,“ konstatuje Vondráček.

Není chování obou protivných stran kontraproduktivní a neodrazuje lidi od politiky? „Těžko říct. Kam se ve veřejném prostoru hnu, oslovuje mě spousta lidí, víc než kdykoli v minulosti. A říkají mi, ať bojujeme a nedáme se,“ říká.

Volba poštou není demokratická

Vyjadřuje se také k tomu, proč hnutí ANO odmítá korespondenční volbu, ačkoliv ji kdysi mělo v programu: „Přiznávám, že jsem byl dokonce po návštěvě Estonska příznivcem elektronické volby. Když jsem se ovšem detailně seznámil se všemi slabými místy která ohrožují legitimitu voleb, změnil jsem názor. Ten zákon má obrovský potenciál ohrozit důvěryhodnost voleb. Otevírá to okno příležitostí, je to jakási předehra k něčemu mnohem většímu. To, co nyní předvádí koalice, je do očí bijící účelovost. My jsme přijali soubor volebních zákonů, které mají platit od roku 2026 a oni do něj chtějí dodatečně vtělit sedmou část, která se má týkat už roku 2025, a to i bez těch benefitů typu elektronické správy voleb. Prostě to chtějí za každou cenu stihnout do sněmovních voleb,“ tvrdí.

