Proč se chce úspěšný starosta stát europoslancem?

Jsem sice starostou, ale Evropskou unií se zabývám během celé své studijní a profesní dráhy. Po revoluci jako náctiletý kluk jsem byl nadšený z toho, že se staneme součástí Evropy.

To jste si opravdu jako teenager řekl, že to bude krása, až budete nejen Čech, Moravan, ale i Evropan?

Přesně tak. Můj děda bojoval ve druhé světové válce s československými jednotkami a popisoval mi válečné hrůzy, on sám byl raněn na Dukle. Já si vážím míru a v něm vidím největší přínos evropského projektu. Ve škole se moderní dějiny, které mám rád, moc neučily, ale já jsem chodil na úžasné bilingvní česko-anglické gymnázium v Olomouci, kde nás učili mít svůj vlastní názor a nebát se postojů proti proudu. Pak moje cesta vedla na diplomatická studia na Vysoké škole ekonomické, byla to divoká, ale hodně dynamická 90. léta. Následně jsem studoval v Dánsku a byl i na stáži v Bruselu. A v roce 2004, kdy jsme vstoupili do Unie, jsem spolupracoval s tehdejším europoslancem a skvělým člověkem Janem Březinou, který byl i starostou Uničova a hejtmanem Olomouckého kraje. Bruselské prostředí mě uchvátilo.

V čem?

V tom, že lidé, kteří zastupovali tehdy patnáct, dnes sedmadvacet zemí, se snaží najít společný cíl. Řekl jsem si, že jednou bych právě tam chtěl využít všechno, co jsem se naučil, a zkušenosti, jež jsem nabyl.

Mrzí vás jako velkého příznivce unijní myšlenky, že Evropská unie či lépe řečeno Brusel teď nemá mezi Čechy příliš dobré jméno?

Obecně na všech debatách mi vadí černobílé vidění. V 90. letech, kdy se o všem vášnivě diskutovalo, nebyly názory tak vyhraněné a lidé byli paradoxně schopni spolu víc komunikovat. Dnes mají častokrát utkvělý názor, černý, nebo bílý, a nechtějí naslouchat jiným argumentům či úhlům pohledu. Netvrdím, že Evropská unie je ráj na světě, nic není dokonalé.

Co vás rozčiluje?

Alibismus Evropské komise, která se všeho bojí a nechce řešit důležité věci, jež jsou podle ní politicky citlivé. Na to jsem alergický už od roku 2011, kdy do Bruselu pravidelně jezdím. Přesto tvrdím, že pozitiva evropského společenství daleko převažují nad negativy. Své studenty na univerzitě rád beru do Bruselu, navštěvuji s nimi evropské instituce, snažím se je seznamovat s inspirativními lidmi, ukazovat jim, že Unie je jiná, než jak se o ní někdy referuje v médiích. Budoucnost Evropy je v mladých lidech, kteří jsou přirozeně proevropští. Ale to neznamená, že o jejích přínosech nemáme mluvit se starší generací. Já proto chodím do naší hospody v obci a s lidmi o tom mluvím. A když se obyvatel Dolních Studének zeptáte, je-li EU pozitivní projekt, věřím, že byste slyšela kladnou odpověď.

Takového starostu ale nemají všude. Jak byste přesvědčoval třeba voliče SPD, která požaduje referendum o vystoupení Česka z Unie?

Mně vadí ty neustálé dohady o tom, kolik stovek miliard k nám přiteklo z Bruselu a kolik dáváme do společné pokladny my. Přesto chci zdůraznit, že každá rodina, ač si to třeba neuvědomuje, díky členství v Unii, liberalizaci obchodu, snazšímu cestování a možnostem dobrého pracovního uplatnění ročně ušetří zhruba pět tisíc eur. Nemluvě o bohaté podpoře sportu nebo o dotacích na dobré věci. U nás jsme i díky nim mohli zrekonstruovat zámek Třemešek a vybudovat cyklostezky. To vše zásadně změnilo kvalitu života lidí v ČR.

Vnímáte kritiku, že v Unii se všechno točí jenom kolem dotací, které vlastně křiví tržní prostředí, a navíc mají korupční potenciál?

Dotace jsou často zmiňovány asi i proto, že pro politiky jde o nejsnazší cestu, jak propagovat evropskou myšlenku. Pro mě je nejjednodušším argumentem studijní výměna. Když mladý člověk z Česka vyjede na Erasmus, automaticky se vrátí jako Evropan. Dotační skandály jsou zkrátka hodně vidět, ale není jich zase tolik. A opakuji, že Unie není o penězích. Proč by v ní Němci byli, když už jsou dlouhá léta čistými dárci?

A co argument, že Unie je dnes socialistické společenství s jednou pokladnou, do které někdo dává, jiný z ní bere a Brusel rozhoduje, komu co přidělí?

Není žádný ten Brusel, protože to jsme my. Češi jsou zastoupeni na všech unijních úrovních, ve volených i jmenovaných pozicích. Trochu mi vadí, že my nejsme tak aktivní u přípravy různých projektů, ale o to jsme aktivnější u jejich kritiky. Jinak však idea, že bohatší dávají a chudší berou, je spravedlivá. Na principu solidarity a soudržnosti je myšlenka evropské integrace založena. I když v budoucnu Česká republika už nebude čistým příjemcem, regiony typu Ústeckého nebo Karlovarského kraje pořád budou dostávat příspěvky na důležité rozvojové programy. Podobně by měla uvažovat i česká vláda. My se o to na ministerstvu pro místní rozvoj snažíme, ale vždycky narazíme na rozpočet a ministra financí, který řekne, že kohezní politika není potřeba, protože regionální rozdíly nejsou hlavním tématem. Je dobře, že aspoň EU nás nutí uvažovat soudržně a podporovat méně rozvinuté oblasti. Není přece cílem, aby se všichni přestěhovali do Prahy, nebo snad pak v pohraničí zhasneme a zavřeme krám? Máme k dispozici studii o tom, na kolik by český rozpočet vyšlo, kdyby Unie neinvestovala do politiky rozvoje venkova. Udržet toto území životaschopné by bylo pětkrát dražší.