PODCAST: Bradavky byly stvořeny proto, aby se z nich kojilo, říká Jakubová

Když jsem porodila svoji první dceru, jediné, oč jsem se dožadovala, bylo přiložení ji k mému nahému tělu. Instinkt ji okamžitě navedl k mému prsu a začala sát. Zaplavil mě pocit blaženosti, ale také úlevy. Bála jsem se totiž, že jako matka selžu. V hlavě mi běhaly otázky: Co když nebudu mít mléko? Co když se malá nepřisaje? A co když to nepůjde a já své dítě nenakojím? Posloucháte další díl ze série podcastů Palivo pro život a duši.