Radmila Kleslová: Moje odměny byly desetkrát menší, než jsou teď jejich

/ROZHOVOR/ Bývalá nejvlivnější politička hnutí ANO se vrací na výsluní. Radmila Kleslová odcházela s pocitem křivdy. Nyní tvrdí, že po jejím odchodu z veřejného života se počet lidí v dozorčích radách městských podniků zvýšil, stejně jako jejich odměny. To prý už ale nikomu nevadí. Kleslová bude na podzim kandidovat do zastupitelstva v Praze 10.

Proč se vracíte do politiky?

Oslovili mě kolegové v Praze 10, čehož si velice vážím. Beru to jako uznání za moji práci na radnici a potvrzení, že nepodlehli diskreditační kampani proti mé osobě.

Máte na mysli kritiku vaší účasti v dozorčích radách městských firem a odměny za ně?

Byla to lživá obvinění, která se opírala o nepravdivá čísla. Propíraly se dlouholeté smlouvy mé advokátní kanceláře a zpochybňovaly mé schopnosti. Kvůli anonymnímu trestnímu oznámení policie vše detailně šetřila a jako nedůvodné ho odložila. Byla jsem očištěna. Není tedy důvod, abych se nevrátila.

Podle vás ty odměny nebyly vysoké?

Dívala jsem se do obchodního rejstříku a například do dozorčí rady PRE jsem byla zapsaná 28. srpna, přičemž kampaň proti mně začala 1. září. V té době jsem ani nevěděla, jakou odměnu za tu práci dostanu. Ostatní politici byli a jsou v podobných orgánech tři čtyři roky, což nikomu nevadí. Problém nebyl, že jsem někde seděla, ale že jsem to byla já. Přitom jsem tam byla vyslána jako odborník, neboť jsem se léta jako právnička věnovala energetice.

Co říkáte tomu, že někteří zastupitelé pobírají za členství v radách až dvoumilionové odměny?

Někteří zastupitelé i třímilionové. Nechci ale veřejně tyto věci propírat.

Jsou mezi nimi členové ANO a jeho pravděpodobní kandidáti v podzimních volbách Radomír Nepil, Marcela Plesníková Petr Novotný či Jaroslav Štěpánek?

Nebudu to komentovat, rozhodně nejde jen o členy ANO, je to průřezová záležitost, třeba i tolik kritická Strana zelených má mnoho svých členů v městských orgánech.

Takže po vaší rezignaci se nic nezměnilo?

Naopak změnilo, těch lidí je tam víc a berou vyšší odměny. Například za mé éry jsme byli v dozorčí radě KCP tři a já jako předsedkyně jsem měla 2500 korun měsíčně. Dnes berou desetkrát víc a je jich tam šest. Já mám jasno v tom, kdo kampaň proti mně vedl, stačilo se podívat, komu se to hodilo, kdo mě neustále dehonestoval a přebral moje místa.

Kvůli tomu vás chtěli odstranit?

I kvůli tomu, ale hlavně proto, že jsem měla blízko k předsedovi hnutí Andreji Babišovi, s nímž jsem dlouhá léta spolupracovala.

Jaké jsou teď vaše ambice, údajně byste měla být dodatečně zapsána i na magistrátní kandidátku?

Mne tato informace překvapila, ale je pravda, že Praha 10 jako druhá největší městská část nemá na kandidátce ANO do magistrátu zastoupení. Nevím, jestli se to nějak v pražské organizaci řeší.

Cítíte podporu Andreje Babiše?

Nechci ho do toho vtahovat. Byla jsem řádně schválena podle našich stanov jako kandidátka v Praze 10. Pana Babiše jsem se na jeho postoj neptala, nikdy jsem po něm nic nechtěla, ale myslím, že si uvědomuje, jakou na mě připravili likvidační kampaň. Sám si něco podobného zažil brzy po mně. Ví, jaké to je.