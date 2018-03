Radní Michaela Bláhová bude kandidovat do Senátu, potvrdila KDU-ČSL

Celostátní výbor KDU-ČSL dnes potvrdil kandidaturu radní Zlínského kraje Michaely Blahové v doplňovacích volbách do Senátu v obvodu 78 - Zlín, které se uskuteční 18. a 19. května.

V souvislosti s plánem předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) poskytnout seniorům a studentům tříčtvrtinovou slevu na jízdném ve vlacích a autobusech by podle lidovců neměly být opominuty matky s dětmi do šesti let věku. Novinářům to po jednání řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Z doplňovacích voleb z obvodu Zlín vzejde nástupce Františka Čuby (SPO), který po absenci trvající půldruhého roku na senátorský mandát rezignoval na konci února. Někdejší šéf slušovického družstva své odstoupení z funkce zdůvodnil tlakem, kterému čelil. Nový zlínský senátor bude zvolen jen do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020.

O kandidátech mají jasno vedle lidovců zatím jen komunisté. KSČM chce nasadit zlínského zastupitele Radomíra Rafaju.

Bělobrádek uvedl, že další senátní kandidáty, pro pravidelné podzimní volby, bude celostátní výbor schvalovat na příštím jednání. Už by podle něho mohlo být jasněji o dohodách s dalšími stranami na společných kandidátech.

Slevu 75 procent na jízdném pro důchodce nad 65 let a studenty avizoval Babiš o víkendu. Novinka by měla začít platit od změny jízdních řádů, tedy od 10. června. Státní pokladnu to má stát 5,8 miliardy korun.

V souvislosti s vládním návrhem na růst pevné výměry důchodů, kterým by si měli polepšit lidé s nižšími penzemi, chtějí lidovci předložit k diskusi svůj návrh důchodové reformy. Předpokládá mimo jiné to, že děti by mohly část odvodů převést svým rodičům.