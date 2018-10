Romy pobouřily Zemanovy výroky. Na protest zveřejňují své fotky z práce

Ručně psaný dopis, ve kterém Albert Einstein vyjadřuje svůj negativní postoj k Bohu, náboženství a hledání víry, jde do prodeje v New Yorku. Cena za unikátní dokument by se mohla vyšplhat až na 1,5 milionu dolarů (více než 33 milionů korun). Ve středu to oznámila aukční síň Christie's.