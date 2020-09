Předseda lidovců Marian Jurečka chce situaci v ÚOHS projednat jako mimořádný bod ve Sněmovně. "Jeho (Rafajova) pozice je dlouhé měsíce diskutovaná a neobhajitelná," řekl. Sněmovna by měla podle něj vyzvat Zemana, aby neotálel a Rafaje odvolal. Podle zákona odvolání ÚOHS přísluší prezidentovi na návrh vlády tehdy, pokud nevykonává funkci po dobu delší než šest měsíců, narušuje závažným způsobem důstojnost své funkce či nezávislost a nestrannost úřadu.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové bude dobře, pokud Rafaj úřad dál nepovede. "Je okolo něj nespočet pochybností a je zapleten do celé řady kauz," uvedl. Právě u ÚOHS je přitom důvěryhodnost klíčová, dodala. Rafaj v poslední době čelí kritice například kvůli tomu, jak úřad postupoval u tendru na nový mýtný systém. Loni v březnu kvůli tomu zasahovala na ÚOHS policie. Adamová chce prosadit, aby do budoucna úřad nevedl jeden člověk, ale kolegium.

Předseda STAN Vít Rakušan řekl, že Mlsna je zkušený úředník. "Prošel celou řadu nejrůznějších vlád na postu náměstka, je to člověk, který by to jistě zvládl," uvedl. Rafajův možný konec uvítal, protekce a netransparentnost na ÚOHS pod jeho vedením je podle Rakušana "do nebe volající".

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka řekl, že Mlsna je velmi dobrý legislativec a náměstek. "Jako jméno hozené do placu by to bylo dobré," uvedl. Předseda KSČM Vojtěch Filip podotkl, že případným přechodem Mlsny na antimonopolní úřad přijde o výrazného úředníka ministerstvo vnitra a je třeba zaměřit se na výběr jeho nástupce tam.

Mlsna je náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. Na starosti má například přípravu voleb. V minulosti působil jako předseda Legislativní rady vlády ČR, ministr bez portfeje či náměstek místopředsedkyně vlády Karolíny Peake (Věci veřejné, později LIDEM).

Zeman o odvolání Rafaje dosud nerozhodl

Podle Lidových novin prosazuje někdejšího předsedu Legislativní rady vlády Mlsnu do čela antimonopolního úřadu prezident. "Chce ho tam Hrad. Je na něm shoda mezi představiteli koalice," řekl deníku nejmenovaný důvěryhodný zdroj. Že je jednačtyřicetiletý Mlsna jen krůček od postu ÚOHS potvrdil LN i člen vlády, který si nepřál být jmenován. Reakci premiéra Babiše ani ministra vnitra Hamáčka se deníku nepodařilo získat.

Rafaj stojí v čele ÚOHS druhé období, šestiletý mandát mu vyprší v červenci příštího roku a podle zákona už potřetí být jmenován nemůže. V poslední době čelí kritice například kvůli tomu, jak ÚOHS postupoval v případě tendru na nový mýtný systém. Loni v březnu kvůli tomu zasahovala na úřadu policie. K Rafajovu odvolání vyzvaly neziskové organizace na jednání protikorupční rady vlády a také Ústecký či Liberecký kraj.

Rafaje by mohl z čela úřadu odvolat prezident republiky na návrh vlády, ovšem jen tehdy, pokud nevykonává funkci po dobu delší než šest měsíců, narušuje závažným způsobem důstojnost své funkce či nezávislost a nestrannost úřadu.

O návrhu na Rafajovo odvolání jednali Babiš a Hamáček na schůzce s prezidentem počátkem září. Zeman se posléze s Rafajem sešel, výsledek schůzky ale Hrad nekomentoval. Premiér Babiš v neděli na otázku České televize uvedl, že věří, že prezident návrhu vyhoví. "Nechme to na to úterý, já myslím, že to bude lepší," dodal Babiš.

