Prodloužení nouzového stavu je nutné, počet uprchlíků neklesne, říká Rakušan

ČTK

Prodloužení nouzového stavu až do konce letošního května kvůli pomoci uprchlíkům z Ukrajiny je nutné, neboť jejich počet během nadcházejících dvou měsíců pravděpodobně neklesne. Poslancům to v úterý při zdůvodnění vládní žádosti řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle něj nouzový stav umožní operativně a cíleně se postarat o ukrajinské běžence, jichž přišlo do Česka kvůli ruské agresi na 300 tisíc, nebude ale zasahovat do běžného života českých občanů.

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, 29. března 2022 v Praze. Ministr vnitra Vít Rakušan. | Foto: ČTK

„Žádost o prodloužení nouzového stavu o dva měsíce je možná neobvyklá. Pro vládu a všechny policisty, hasiče i hejtmany, kteří v tomto režimu už dva měsíce pracují, je ovšem nezbytná," prohlásil Rakušan. Podle něj není důvod předpokládat, že by počet obyvatel Ukrajiny v Česku 'výrazně klesl v horizontu dvou měsíců'. Pokud by přesto nouzový stav nebyl potřeba po celé dva měsíce, Sněmovna ho může ukončit dřív, dodal. Nouzový stav, který platí v Česku kvůli migrační vlně z Ukrajiny od pátku 4. března, vláda v souladu se svými pravomocemi vyhlásila na 30 dní. Tato lhůta skončí v neděli 3. dubna. Rakušan uvedl, že kvůli ruské agresi proti Ukrajině muselo své domovy opustit už zhruba deset milionů lidí, z nichž 3,9 milionu lidí odešlo za hranice. V České republice dosud dostalo dočasnou ochranu podle Rakušana na 236 tisíc ukrajinských uprchlíků. „Na počet obyvatel jsme jednou z těch nejpostiženějších zemí. Zažíváme největší evropskou migrační vlnu od druhé světové války," uvedl ministr. Podle něj se Česko dostává na hranu schopnosti postarat se o uprchlíky a bude potřebovat podporu dalších států EU. Ruský prezident Vladimir Putin v přeneseném slova smyslu válčí i s námi, uvedl Rakušan. Premiér Fiala měl pozitivní test na covid. Koronavirus má i část klubu ANO Ministr podotkl, že se změnila struktura uprchlíků. V prvních dnech do Česka přišli z Ukrajiny zejména lidé, kteří se o sebe dokázali postarat sami nebo s pomocí svých rodin. Nyní 70 procent utečenců prchá z vybombardovaných domů a nemají nic. Nápor uprchlíků se podle Rakušana dařil zvládat díky solidaritě lidí. Ministr poděkoval i opozici za to, že neházela vládě klacky pod nohy a podporovala její návrhy. Podle předsedkyně poslanecké frakce opozičního ANO Aleny Schillerové nemůže dát hnutí vládě bianco šek ke skoro dvouměsíčnímu prodloužení nouzového stavu. Poslanci ANO jsou ochotní hlasovat pro 30 dnů navíc. Podle Schillerové je hrubá chyba, když koalice nedbá na postoje opozice. „Hnutí ANO je nejsilnějším klubem ve Sněmovně a prodloužení nouzového i našimi hlasy by byl velký vzkaz do rozdělené společnosti," uvedla Schillerová. Opoziční SPD pokládá podle lídra Tomia Okamury takové prodloužení stavu nouze za nelegální.