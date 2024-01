Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes seznámil Bezpečnostní radu státu (BRS) s návrhem 33 opatření v souvislosti s vyhodnocením zásahu při loňské střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK). Týkají se ministerstva vnitra, policie, hasičů, ale také ministerstev zdravotnictví či školství, řekl novinářům po jednání BRS premiér Petr Fiala (ODS). Při střelbě v budově FF UK v centru Prahy loni 21. prosince přišlo o život 14 lidí, 25 lidí bylo zraněno. O sumě a požadavcích na posílení bezpečnosti bude Rakušan ještě jednat s koaličními partnery i ministrem financí Zbyňkem Stanjurou.

Foto: Profimedia/Jan Handrejch/Právo

Rakušan dostal od BRS za úkol do 26. června navržená opatření rozpracovat, doplnil Fiala. Podle premiéra zahrnují zlepšení analytických nástrojů policie, prověření aktuálních postupů či výcvik. Týkají se také osvěty a vzdělávání v oblasti měkkých cílů, hasiči pak mají připravit nový způsob rychlého informování obyvatel.

Vnitro připraví školení a semináře a spolu s ministerstvem zdravotnictví zajistí důslednou digitalizaci systémů a provázání registrů v souvislosti s novou zbraňovou legislativou. MŠMT zpracuje bezpečnostní standardy pro vysoké školy, zajistí školení a bude pokračovat v poskytování psychologické pomoci na univerzitách, doplnil Fiala.

Ministerstvo vnitra v tiskové zprávě uvedlo, že jde o opatření, u kterých nejsou nutné zásadní koncepční změny. Významnou část jde provést ještě letos či v příštím roce. U policie zahrnují také třeba dovybavení vybraných jednotek o výzbroj a balistickou ochranu, vnitro chce zajistit i důslednější a efektivnější psychologická vyšetření držitelů zbrojních průkazů. Počítá se i s komunikační kampaní s tématem duševního zdraví.

Zasedání BRS se dnes účastnil i prezident Petr Pavel. „Určitě bude to, jak se on dívá na ty věci, komentovat podle vlastního uvážení,“ řekl Fiala. Ocenil, že Pavel přijal pozvání a využil svého práva účastnit se dnes jednání kabinetu i bezpečnostní rady. „Vyjadřuje to zájem prezidenta o klíčová strategická rozhodování a bezpečnost, byl to důležitý signál pro veřejnost, že hlavní ústavní činitelé spolu komunikují a mají společný zájem na dobré budoucnosti ČR,“ dodal.

Podle Rakušana děkoval Pavel záchranářům a policistům. Předložené materiály vzal na vědomí a považuje za důležité, že vláda usiluje o to, aby u občanů zvýšila pocit bezpečí. Svou přítomností dal Pavel váhu tomu, že vláda bere vnitřní bezpečnost velmi vážně a preventivní kroky, které může udělat, opravdu udělá, míní ministr.

Varovné zprávy

Rakušan zdůraznil, že policie se na podobný typ událostí připravovala i v minulosti. Série opatření naváže mimo jiné na koncepci ochrany měkkých cílů z roku 2017. „Nějakým způsobem je dál rozvíjíme, dnes jsme dali k dispozici první souhrnný materiál a policie ho bude rozpracovávat,“ řekl. V červnu budou podle něj podrobněji vyčíslené i náklady na rozpočet.

Připravuje se také nový efektivní nástroj pro rozesílání varovných zpráv při akutním nebezpečí, doplnil Rakušan. „Nyní ho mají k dispozici hasiči, mohou ho sdíleně používat i policisté, ale budeme se bavit o novější a lepší technologii, kdy se vám ta zpráva objeví přímo na displeji telefonu,“ uvedl. Ministři o tom budou vyjednávat s mobilními operátory.

Vnitřní kontrola policie dříve zjistila, že policisté při zásahu i při předchozím pátrání po podezřelém postupovali správně, lepší měla být ale krizová komunikace se zástupci školy. Při pátrání po studentovi kvůli jeho možným sebevražedným úmyslům neinformovali vedení fakulty, ale jen přítomné zaměstnance školy.

O konečné sumě a požadavcích na navýšení rozpočtu vnitřní bezpečnosti bude vicepremiér Vít Rakušan (STAN) jednat s koaličními partnery i ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). Po dnešním mimořádném jednání Bezpečnostní rady vlády, na kterou šel s návrhem na tři miliardy korun, novinářům řekl, že navýšení kapitoly musí vzejít z jednání vlády. Nač by peníze měly jít, představil členům rady velmi rámcově. Premiér Petr Fiala (ODS) připomněl na tiskové konferenci limitovaný rozpočet.

Suma tří miliard korun, jak o ní mluvil v pondělí, byla podle Rakušana předběžná. Konečnou sumu sdělí až po dalších jednáních. „Až na poradě ministrů, kde bude ministr financí Stanjura, budeme hledat možnosti,“ konstatoval. Fiala připomněl, že vláda dnes rozhodla o čtyřech miliardách korun pro regionální školství a vysoké školy. „Budeme muset zvažovat, co je třeba v důsledku aktuálních událostí, kam přidat, kde ubrat,“ konstatoval.

Opatření k posílení vnitřní bezpečnosti jsou reakcí na střelbu, při které loni 21. prosince zemřelo na filozofické fakultě 14 lidí, střelec si vzal život. Bezpečnostní rada dnes hodnotila zásah i první návrh nových opatření. Jedním z nich má být nárůst počtu prvosledových policejních hlídek z nynějších 210 na 241. Úměrně tomu je třeba počítat s dovybavením, uvedl Rakušan. Tisková zpráva ministerstva vnitra hovoří o dovybavení vybraných jednotek o výzbroj a balistickou ochranu, o rozvoji výcviku prvosledových hlídek, zásahových a speciálních jednotek či zlepšení analytické a vyhledávací schopnosti v informačních systémech využívaných policií.

Hasiči by podle ministerského návrhu měli revidovat, u kterých institucí by měli mít k dispozici digitální dokumentaci budov pro případný zásah policie. Opatření zahrnují také zavedení systému pro varování a informování obyvatelstva a aktualizaci pravidel a cvičení pro obsluhu Center tísňové komunikace na lince 112.