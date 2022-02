Rakušan zveřejnění adres odsoudil již ve Sněmovně, označil ho za útok na blízké poslanců. Oznámil, že jako ministr vnitra vydal pokyn republikové policii, aby zareagovala.

Hnutí Chcípl pes zveřejnilo adresy 70 poslanců. Jejich rodiny ohlídá policie

O situaci následně mluvil i na odpolední schůzce se Zemanem. Rakušan novinářům řekl, že prezident zveřejnění adres "velmi silně odsoudil". "Já to odsuzuji úplně stejně, protože tady se skutečně nejedná o poslance a poslankyně, kteří sedí v sále v Poslanecké sněmovně a jsou pod ochranou ochranné služby Policie České republiky, ale jedná se o možnost, že jsou konfrontováni rodinní příslušníci na těch jednotlivých adresách," řekl.

Rakušan dodal, že náměstek policejního prezidenta a nastávající policejní prezident Martin Vondrášek mu avizoval, že policie nad všemi 70 zveřejněnými adresami vykonává zvýšený dohled. "V současné době byla i v kontaktu s některými konkrétními lidmi, kteří na těch adresách vyslovili jistou obavu, nicméně zatím nemáme avizováno, že by došlo k nějakým zásadním incidentům. Policie to monitoruje a v případě, že by skutečně došlo k nějakým demonstracím, akcím před těmi domy, tak je policie připravena chránit domovní svobodu a možnost volného pohybu lidí, kteří tam bydlí," doplnil.

Zeman se podle něj vyslovil také k nošení šibenic na demonstrace, podle Rakušana to prezident považuje za trestný čin a chtěl by, aby takové skutky policie postihovala přísněji. "Já samozřejmě jsem pro to, aby policie tyto věci důsledně kontrolovala a řešila, nicméně jsem ministrem, jsem politikem, nejsem policistou, soudcem ani státním zástupcem a není na mně, abych kvalifikoval, zda se o trestný čin jedná či nejedná," poznamenal. Šibenice ale podle něj do veřejného prostoru nepatří.